Thể thao

Trần Gia Bảo: Từ kỷ lục tuổi 16 đến dấu ấn tuổi 18!

Hoàng Tú

(NLĐO) - Trần Gia Bảo góp dấu giày vào hai bàn thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội 3-1 để chính thức trụ hạng trước một vòng đấu.

Khả năng xuất hiện đúng thời điểm

Hai năm sau ngày trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử V-League, tiền đạo 18 tuổi đang cho thấy giá trị không nằm ở những kỷ lục tuổi tác, mà ở khả năng tạo ảnh hưởng lên các trận đấu lớn.

Trần Gia Bảo: Từ kỷ lục tuổi 16 đến dấu ấn tuổi 18! - Ảnh 1.

Trần Gia Bảo góp dấu giày vào hai bàn thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội 3-1

Tháng 9-2024, Trần Gia Bảo đi vào lịch sử khi ghi bàn vào lưới Quảng Nam lúc mới 16 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng lập công tại V-League. Đó là khoảnh khắc đưa tên tuổi Gia Bảo đến với người hâm mộ cả nước. Nhưng giống như nhiều tài năng trẻ khác, kỷ lục chỉ mang đến áp lực vô hình. Người ta bắt đầu chờ đợi những bước tiến nhanh hơn, những màn trình diễn nổi bật hơn và những con số ấn tượng hơn.

Hai năm trôi qua, Gia Bảo vẫn chưa có vị trí chính thức trong đội hình CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Tiền đạo sinh năm 2008 chủ yếu được sử dụng từ ghế dự bị và chưa sở hữu những thống kê đủ nổi bật để được xếp vào nhóm ngôi sao trẻ hàng đầu V-League.

Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng được đo bằng số trận đá chính hay số bàn thắng. Đôi khi, giá trị của một cầu thủ nằm ở khả năng xuất hiện đúng thời điểm đội bóng cần nhất. Đó là điều Gia Bảo vừa làm được trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn với HAGL.

Người được chọn trong thời điểm quyết định

HAGL bước vào cuộc tiếp đón CLB Hà Nội với áp lực rất lớn trong cuộc đua trụ hạng. Khi đội bóng phố Núi bị dẫn 0-1, ban huấn luyện quyết định tung Gia Bảo vào sân từ phút 59. Đó là một chi tiết đáng chú ý. Trong những trận đấu quyết định số phận cả mùa giải, các huấn luyện viên thường ưu tiên kinh nghiệm và sự an toàn. Thế nhưng HAGL lại lựa chọn đặt niềm tin vào một tiền đạo mới 18 tuổi. Gia Bảo không mất nhiều thời gian để đáp lại niềm tin ấy.

Trần Gia Bảo: Từ kỷ lục tuổi 16 đến dấu ấn tuổi 18! - Ảnh 2.

HAGL lựa chọn đặt niềm tin vào một tiền đạo mới 18 tuổi

Ít phút sau khi vào sân, tiền đạo trẻ có pha tăng tốc mạnh mẽ bên cánh phải trước khi đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Tình huống ấy khiến trung vệ Thành Chung lúng túng phóng người chùi phá bóng, nhưng động tác này đã trở thành bàn đá phản lưới nhà, giúp HAGL gỡ hòa 1-1.

Hai mươi phút sau, Gia Bảo tiếp tục tạo ra khoảnh khắc quyết định. Lần này là một pha xử lý cho thấy nhiều phẩm chất của một cầu thủ tấn công hiện đại. Từ cánh trái, Gia Bảo bứt tốc rồi bất ngờ giảm nhịp, ngoặt bóng loại bỏ hoàn toàn hậu vệ kỳ cựu Xuân Mạnh trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật nâng tỉ số lên 2-1.

Đó là khoảnh khắc làm thay đổi cục diện trận đấu và góp phần giúp HAGL chính thức trụ hạng trước một vòng đấu. Đó cũng không đơn thuần là một bàn thắng và đừng quên, dấu ấn của Bảo đã được chia đều ở hai biên phải và trái. Có nghĩa Bảo là tiền đạo đa năng, anh có thể luân chuyển hai biên nhưng hiệu suất ghi bàn chỉ có tăng chứ không giảm.

Tài năng - nhưng thời gian sẽ trả lời

Gia Bảo đang sở hữu nhiều phẩm chất đáng chú ý. Bảo có tốc độ, sự tự tin khi đối mặt hậu vệ, tinh thần dám chơi bóng trong những thời điểm áp lực và đặc biệt là khát khao thể hiện mỗi khi được trao cơ hội. Điểm chung trong những lần xuất hiện của Gia Bảo là cậu luôn cố gắng tạo ra điều gì đó thay vì hòa mình vào tập thể một cách an toàn.

Trần Gia Bảo: Từ kỷ lục tuổi 16 đến dấu ấn tuổi 18! - Ảnh 3.

Sẽ là quá sớm nếu gọi Gia Bảo (phải) là một ngôi sao hay một tài năng xuất chúng của bóng đá Việt Nam

Không phải cầu thủ trẻ nào cũng giữ được tâm lý ấy khi phải cạnh tranh vị trí ở môi trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sẽ là quá sớm nếu gọi Gia Bảo là một ngôi sao hay một tài năng xuất chúng của bóng đá Việt Nam. Con đường từ một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng đến một ngôi sao thực thụ luôn rất dài.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều tài năng bùng nổ ở tuổi trẻ nhưng cần thêm nhiều năm để khẳng định mình. Ngay cả Nguyễn Đình Bắc, cũng từng trải qua quãng thời gian rất dài không ghi bàn ở V-League trước khi tìm được chỗ đứng vững chắc hơn trong sự nghiệp và tỏa sáng trong giai đoạn cuối mùa bóng năm nay.

Gia Bảo cũng sẽ phải vượt qua những thử thách tương tự. Điều quan trọng không phải là Bảo đã ghi bàn ở tuổi 16 hay tỏa sáng ở tuổi 18, mà là liệu Bảo có thể tiếp tục phát triển để duy trì ảnh hưởng ấy trong nhiều mùa giải liên tiếp hay không. Hai năm trước, Trần Gia Bảo được biết đến nhờ một kỷ lục. Hôm nay, Bảo được nhắc đến vì góp phần thay đổi số phận một trận đấu quan trọng của HAGL. Đó có lẽ là dấu hiệu tích cực nhất đối với một tiền đạo trẻ.

Trần Gia Bảo chưa phải ngôi sao của V-League và cũng chưa thể được xem là tương lai số một của bóng đá Việt Nam. Nhưng những gì diễn ra trong trận thắng CLB Hà Nội cho thấy HAGL đang sở hữu một tài năng thực sự. Một tài năng biết cách xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, biết tạo khác biệt khi đội bóng cần nhất và vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Với một cầu thủ mới 18 tuổi, đó là giá trị đáng để chờ đợi hơn bất kỳ kỷ lục tuổi tác nào.


HAGL - SLNA: Háo hức xem Trần Gia Bảo lập công

HAGL - SLNA: Háo hức xem Trần Gia Bảo lập công

Với nòng cốt lực lượng trẻ hóa, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)trở thành tâm điểm trong ngày ra quân V-League 2024-2025 khi thắng đậm Quảng Nam và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng "phố núi" sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân nhà Pleiku lúc 17 giờ ngày 21-9 (FPT Play) trong một trận cầu được áp dụng VAR.

Trần Gia Bảo liệu có được so tài với ĐKVĐ V-League?

(NLĐO) - Thi đấu 20 phút cuối lượt trận đầu tiên của V-League 2024-2025, Trần Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn thắng trong lịch sử giải đấu.

Trần Gia Bảo trở lại U19 Việt Nam

(NLĐO) - Tiền đạo Trần Gia Bảo được triệu tập bổ sung lên U19 Việt Nam sau giai đoạn sàng lọc lực lượng của đội tuyển trẻ dưới thời HLV Yutaka Ikeuchi.

