Tràn lan fanpage giả mạo nhà hàng buffet D'Maris, Poseidon..., nhiều người sập bẫy

Phản ánh đến phóng viên Báo Người Lao Động, chị N.A. (ngụ TPHCM) cho biết vừa trở thành nạn nhân của một fanpage mạo danh nhà hàng buffet để lừa tiền đặt bàn.

Theo lời kể, trưa 13-3, khi tìm kiếm thông tin đặt chỗ ăn buffet trên mạng xã hội, chị thấy fanpage mang tên "D'Maris Premier Buffet Sài Gòn" với khoảng 43.000 người theo dõi. Tin rằng đây là trang chính thức của hệ thống D'Maris, chị đã liên hệ để đặt bàn cho 2 người lớn tại chi nhánh D'Maris Buffet Phú Mỹ Hưng (trong Lotte Mart Phú Mỹ Hưng).

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, fanpage này gửi bảng giá buffet và yêu cầu chị cung cấp thông tin để lập phiếu xác nhận đặt bàn.

Không lâu sau, trang tiếp tục gửi phiếu đặt hàng kèm hướng dẫn chuyển khoản với nội dung "BANOI39". Tài khoản nhận tiền mang tên CTY TNHH TCW WRIM.

Chị N.A. đã chuyển tổng cộng hơn 960.000 đồng để giữ chỗ. Tuy nhiên, ngay sau đó, phía fanpage thông báo nội dung chuyển khoản của chị không đúng hướng dẫn nên việc đặt bàn gặp trục trặc ở bộ phận kế toán.

Khi chị đề nghị hoàn tiền và cho biết sẽ đến nhà hàng ăn trực tiếp, trang này tiếp tục yêu cầu chuyển khoản thêm một lần nữa với nội dung đúng theo hóa đơn, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại tiền trong vòng 5–10 phút.

"Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, tôi đến trực tiếp nhà hàng để hỏi thì nhân viên nhà hàng cho biết fanpage đó là giả mạo và cũng có nhiều người bị mắc lừa chuyển tiền. Nhà hàng đã báo cáo, report trên Facebook nhưng khi một trang bị xoá, trang giả khác nhanh chóng xuất hiện" - chị N.A. cho biết.

Phiếu đặt bàn được cung cấp bởi fanpage giả mạo Ảnh: Chị N.A. cung cấp

Không chỉ riêng trường hợp trên, chị K.N. (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) cũng rơi vào tình huống tương tự khi liên hệ với fanpage mạo danh hệ thống Poseidon Buffet.

Chị K.N. cho biết vào tháng 10-2025, chị cũng từng bị trang giả mạo của hệ thống buffet D'Maris lừa với số tiền 1,7 triệu đồng với chiêu lừa tương tự.

Đáng chú ý, ngày 13-3, chị K.N cũng suýt bị lừa bởi trang giả mạo hệ thống buffet Poseidon. Theo đó, chị dự định đặt bàn cho 10 người đi ăn ở hệ thống Poseidon mới khai trương ở Biên Hoà thì được fanpage thông báo số bàn trong ngày gần hết và khuyên nên đặt sớm. Trang này còn quảng cáo chương trình khuyến mãi "đi 10 người tính tiền 7".

Do đã từng bị lừa nên lần này chị cảnh giác hơn và tránh được bẫy lừa này.

Fanpage giả mạo nhà hàng Buffet Poseidon

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện D'Maris Buffet cho biết thời gian gần đây, nhà hàng liên tục nhận phản ánh của khách hàng về các fanpage giả mạo thương hiệu để lừa tiền đặt cọc.

Theo đại diện nhà hàng, fanpage chính thức của hệ thống hiện có khoảng 176.000 người theo dõi và là kênh duy nhất cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng. Trang này cũng đã ghim bài cảnh báo về tình trạng giả mạo để người dùng dễ nhận diện.

Tuy vậy, nhiều fanpage giả với lượng theo dõi từ vài ngàn đến vài chục ngàn người vẫn liên tục xuất hiện. Các trang này thường chủ động nhắn tin cho khách, đưa ra nhiều chương trình ưu đãi như "đi 4 tính tiền 3", giảm giá 5%-20% và yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc trước, kể cả khi chỉ đặt bàn cho nhóm nhỏ.

Đại diện nhà hàng khẳng định các đoàn dưới 20 khách không cần đặt cọc. Với đoàn từ 20 khách trở lên, D'Maris chỉ nhận tiền đặt cọc qua tài khoản công ty, tuyệt đối không nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc tổ chức khác.

Để tránh rủi ro, nhà hàng khuyến cáo khách chỉ liên hệ qua fanpage và hotline chính thức. Nếu nhận được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản không thuộc hệ thống D'Maris, khách hàng cần dừng giao dịch và liên hệ ngay với nhà hàng để xác minh.

Tương tự, đại diện Poseidon Buffet Biên Hòa cũng xác nhận đã có nhiều fanpage giả mạo thương hiệu Poseidon Buffet. Đơn vị này khẳng định không yêu cầu khách đặt cọc trước và cũng không có chương trình khuyến mãi "đi 10 người tính tiền 7". Hiện nhà hàng chỉ áp dụng ưu đãi đi 4 người tặng nửa con tôm hùm. Nhà hàng khuyến cáo khách hàng chỉ liên hệ qua fanpage chính thức của hệ thống, hiện có hơn 1 triệu người theo dõi.

Từ phản ánh của người bị hại và nhà hàng, phóng viên Báo Người Lao Động thử tìm kiếm tên một số nhà hàng trên mạng xã hội theo hướng dẫn của các đơn vị, kết quả hiển thị hàng chục fanpage giả mạo với lượng theo dõi từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn người, gần tương đương fanpage thật. Nội dung bài đăng, hình ảnh và chương trình khuyến mãi cũng được sao chép khá giống. Việc này tiềm ẩn rủi ro lớn cho người tiêu dùng khi đặt dịch vụ qua mạng xã hội nếu không kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch.

Fanpage giả mạo có 176.000 người theo dõi

Fanpage chính thức có 176.000 theo dõi



