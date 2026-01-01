Melyd K: Từ sinh viên Quản trị kinh doanh đến quán quân "Thách thức giới hạn 2025"

Producer Melyd K vừa đoạt giải quán quân chương trình "Thách thức giới hạn 2025" tối 31-12. Anh gây chú ý không chỉ bởi chiến thắng thuyết phục mà còn bởi hành trình làm nghề nhiều nỗ lực phía sau ánh đèn sân khấu. Ít ai biết, nam producer sinh năm 1997 từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và bước vào âm nhạc chuyên nghiệp nhờ sự dìu dắt tận tình của ca sĩ Hoàng Tôn.

Chia sẻ sau chiến thắng, Melyd K cho biết trước đó anh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào. Việc quyết định thử sức tại "Thách thức giới hạn 2025" vừa là sự liều lĩnh, vừa là cách anh tự đặt câu hỏi rằng anh có đủ bản lĩnh để đối diện áp lực và so tài cùng những producer giàu kinh nghiệm. Qua từng vòng thi, từng bản phối, nam producer dần tìm được câu trả lời khi không chỉ "làm được" mà còn xuất sắc chạm tay vào ngôi vị cao nhất.

Producer Melyd K đoạt giải quán quân chương trình "Thách thức giới hạn 2025"

Nhớ lại hành trình đến với âm nhạc, Melyd K cho biết anh yêu ca hát từ nhỏ, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường. Khi bước vào đại học, gia đình mong muốn anh theo đuổi một nghề nghiệp ổn định. Melyd K chọn ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng gia đình, đồng thời âm thầm nuôi dưỡng đam mê âm nhạc bằng cách học hỏi từ những người anh trong nghề.

Tốt nghiệp đại học, Melyd K nhận ra bản thân không thuộc về môi trường văn phòng mà dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Anh dần khẳng định năng lực khi đứng sau nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như "Nước hoa", "Say", "Trào dâng", "Cô đơn vì ai" (đồng tác giả với Hoàng Tôn), "Ý chí Việt Nam"… Bên cạnh đó, Melyd K còn tham gia thu âm, sản xuất cho nhiều dự án âm nhạc nổi bật của Hiền Hồ, Quân AP, Lê Hiếu, Thiều Bảo Trang, Pháp Kiều, Myra Trần…

Trên chặng đường làm nghề, Melyd K xem ca sĩ Hoàng Tôn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là hai người có ảnh hưởng sâu sắc đến màu sắc âm nhạc của mình. Anh tiết lộ Hoàng Tôn chính là người "cầm tay chỉ việc" từ những ngày đầu vào nghề, giúp anh hiểu cách sáng tác, viết lời và tạo giai điệu chạm đến cảm xúc người nghe.

Melyd K hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng

Với ca khúc "Ý chí Việt Nam", Hoàng Tôn còn trực tiếp đệm đàn piano, hát demo và hỗ trợ Melyd K kết nối với nhiều ca sĩ. Sau đó, quãng thời gian làm việc cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong giúp nam producer học được phong cách làm việc khoa học, chỉn chu nhưng vẫn giữ được cá tính sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở vai trò sáng tác, Melyd K hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có thể tự sáng tác, thu âm, hòa âm phối khí và biểu diễn. Trong tương lai, anh dự định sẽ tự thể hiện những ca khúc của mình, song hiện tại vẫn ưu tiên sáng tác cho ca sĩ để tích lũy thêm kinh nghiệm.

"Với tôi, danh hiệu quán quân không phải đích đến cuối cùng, mà chỉ là một bước đệm để tôi thêm tự tin trên con đường âm nhạc mà mình đã chọn và quyết tâm theo đuổi đến cùng" - nam producer chia sẻ.