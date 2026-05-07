HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trần Quyết Chiến chờ ngôi vô địch trên sân nhà

Đ.Tùng

Kết quả bốc thăm thuận lợi là cơ hội để dàn cơ thủ Việt Nam hy vọng tiến xa tại Giải Vô địch Billiards carom châu Á 2026 diễn ra ở TP HCM từ ngày 7-5.

Sự hiện diện của đương kim vô địch Cho Myung-woo và các cơ thủ hàng đầu đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản chính là cơ hội để Trần Quyết Chiến cùng đồng đội tăng cường cọ xát ở đẳng cấp cao đồng thời đua tranh danh hiệu vô địch châu lục ngay trên sân nhà.

Trần Quyết Chiến chờ ngôi vô địch trên sân nhà - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến sẵn sàng đua tài trên sân nhà cùng các hảo thủ châu Á (Ảnh: DBU)

Ra sân tranh tài sớm nhất, 32 hảo thủ carom ba băng sẽ thi đấu trong 2 ngày 7 và 8-5 tại Nhà thi đấu TDTT Hồ Xuân Hương (TP HCM). Theo kết quả buổi lễ bốc thăm được tiến hành với sự tham dự của tất cả vận động viên, nhà vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) được xếp hạt giống ở bảng A với cả 4 cơ thủ nước ngoài.

Trong khi đó, Trần Quyết Chiến (hạng 13 thế giới) nằm tại bảng C cùng với một trong những tay cơ kỳ cựu bậc nhất Hàn Quốc là Choi Wan-young (hạng 48). Hai cái tên còn lại trong bảng đấu này là Takahashi Tomotaka (Nhật Bản) và Kim Jung-deok (Hàn Quốc).

Theo đánh giá sơ bộ của giới chuyên môn, Trần Quyết Chiến (bảng C), Bao Phương Vinh (bảng D) hay Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự (bảng E) hoàn toàn có thể tiến xa, thậm chí có cơ hội đua tranh thứ hạng cao nhất.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn nhớ đến ngôi vô địch châu lục năm 2019, thời điểm Trần Quyết Chiến đánh bại "thần đồng" Cho Myung-woo với tỉ số 40 - 39 trong trận chung kết để đăng quang cũng tại sân nhà. 

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025

Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch 3 băng Giải HBSF MIN Table 2025

(NLĐO) – Dàn siêu cơ thủ Trần Quyết Chiến, Dương Quốc Hoàng cùng lên ngôi vô địch thuyết phục tại Giải billiards HBSF MIN Table 2025.

Trần Quyết Chiến đăng quang ở Pháp, nhận thưởng gần tỉ đồng

(NLĐO) – Thắng áp đảo cơ thủ số 1 thế giới Frédéric Caudron ở chung kết, Trần Quyết Chiến vô địch giải Blois 3-Cushion Challenge kèm số tiền thưởng 30.000 euro.

Trần Quyết Chiến - tài năng đi cùng bản lĩnh

(NLĐO) - Ở Trần Quyết Chiến - chuyên môn và ứng xử không tách rời nhau - đó là hình ảnh hiếm và cần thiết cho thể thao Việt Nam hôm nay.

Trần Quyết Chiến billiards carom Giải Vô địch Billiards carom châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo