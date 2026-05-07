Trần Quyết Chiến chờ ngôi vô địch trên sân nhà

Sự hiện diện của đương kim vô địch Cho Myung-woo và các cơ thủ hàng đầu đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản chính là cơ hội để Trần Quyết Chiến cùng đồng đội tăng cường cọ xát ở đẳng cấp cao đồng thời đua tranh danh hiệu vô địch châu lục ngay trên sân nhà.

Trần Quyết Chiến sẵn sàng đua tài trên sân nhà cùng các hảo thủ châu Á (Ảnh: DBU)

Ra sân tranh tài sớm nhất, 32 hảo thủ carom ba băng sẽ thi đấu trong 2 ngày 7 và 8-5 tại Nhà thi đấu TDTT Hồ Xuân Hương (TP HCM). Theo kết quả buổi lễ bốc thăm được tiến hành với sự tham dự của tất cả vận động viên, nhà vô địch Cho Myung-woo (Hàn Quốc) được xếp hạt giống ở bảng A với cả 4 cơ thủ nước ngoài.

Trong khi đó, Trần Quyết Chiến (hạng 13 thế giới) nằm tại bảng C cùng với một trong những tay cơ kỳ cựu bậc nhất Hàn Quốc là Choi Wan-young (hạng 48). Hai cái tên còn lại trong bảng đấu này là Takahashi Tomotaka (Nhật Bản) và Kim Jung-deok (Hàn Quốc).

Theo đánh giá sơ bộ của giới chuyên môn, Trần Quyết Chiến (bảng C), Bao Phương Vinh (bảng D) hay Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự (bảng E) hoàn toàn có thể tiến xa, thậm chí có cơ hội đua tranh thứ hạng cao nhất.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn nhớ đến ngôi vô địch châu lục năm 2019, thời điểm Trần Quyết Chiến đánh bại "thần đồng" Cho Myung-woo với tỉ số 40 - 39 trong trận chung kết để đăng quang cũng tại sân nhà.