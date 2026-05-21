Trần Thế Tuyển và công trình văn chương giàu tâm huyết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trần Thế Tuyển và công trình văn chương giàu tâm huyết

Huyền Phương

Dù viết văn xuôi hay thơ, Trần Thế Tuyển vẫn nhất quán một giọng điệu: chân thành, giàu tình nghĩa và luôn hướng về đất nước, nhân dân

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành cùng lúc 2 tác phẩm "Đất đai Tổ quốc" và "Mẹ ngồi bậu cửa" của Trần Thế Tuyển với dung lượng gần 1.000 trang, không chỉ là niềm vui riêng của tác giả, mà còn là dấu mốc đáng chú ý trong đời sống văn học đương đại.

Chiều sâu cảm xúc

"Đất đai Tổ quốc" là tập truyện ngắn và ký mang đậm hơi thở đời sống, chiến tranh và hậu chiến. Qua nhiều trang viết, người đọc nhận ra một ngòi bút từng trải, đi qua chiến trường, đi qua những biến động của đất nước và luôn đau đáu với thân phận con người. Văn của Trần Thế Tuyển không ồn ào kỹ thuật, không chạy theo những cách tân hình thức cực đoan, mà thiên về chiều sâu cảm xúc, ký ức và tính nhân văn. Những trang ký giàu chất tư liệu nhưng không khô cứng; ngược lại, luôn thấp thoáng suy tư về lịch sử, về nghĩa tình đồng đội, về những mất mát lặng thầm của chiến tranh.

Trần Thế Tuyển và công trình văn chương giàu tâm huyết - Ảnh 1.

Tác phẩm “Đất đai Tổ quốc” của nhà văn Trần Thế Tuyển. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Điều đáng quý là ở ông có sự hòa quyện giữa phẩm chất người lính, người làm báo và người cầm bút. Chính vốn sống ấy tạo nên độ tin cậy và sức nặng cho tác phẩm. Nhiều truyện ngắn không chỉ kể chuyện mà còn gợi lên những day dứt về đạo lý, lòng biết ơn và trách nhiệm với quá khứ.

Một cuộc tổng kết đời viết

Nếu "Đất đai Tổ quốc" mang âm hưởng hiện thực và sử thi, thì "Mẹ ngồi bậu cửa" lại nghiêng về chiều sâu trữ tình và tâm linh văn hóa Việt. Hình tượng người mẹ trong thơ Trần Thế Tuyển không chỉ là người mẹ riêng, mà còn là biểu tượng của quê hương, cội nguồn, sự hy sinh và đức nhẫn nại của dân tộc. Thơ ông mộc mạc, gần gũi, nhiều câu như lời tự sự, ít dụng công cầu kỳ nhưng có độ lắng của một người đã đi qua nhiều trải nghiệm.

Trần Thế Tuyển và công trình văn chương giàu tâm huyết - Ảnh 2.

Tác phẩm “Mẹ ngồi bậu cửa” của nhà văn Trần Thế Tuyển. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trường ca trong tập sách cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ biểu đạt của tác giả. Ở đó có gió của ký ức, gió của chiến tranh, gió của nhân tình thế thái và cả gió của thời gian đi qua phận người. Hai cuốn sách với sự đầy đặn cả nội dung và hình thức cho thấy sức viết đáng nể của một cây bút ở tuổi ngoài bảy mươi.

Trong bối cảnh văn hóa đọc có nhiều thay đổi, việc một tác giả dành nhiều năm tích lũy, chắt lọc để cho ra đời 2 công trình dày dặn như vậy là điều không dễ. Đây không đơn thuần là sự "ra sách", mà là một cuộc tổng kết đời viết, đời sống và đời người.

Xin mượn hai câu đối của chính tác giả như một sự khái quát về hành trình tri ân, cầm bút ấy:

"Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc

Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia"

Trần Thế Tuyển thuộc lớp nhà văn viết từ trải nghiệm thật, từ ký ức thật và từ nghĩa tình thật. Những trang viết của ông góp phần gìn giữ ký ức chiến tranh, tôn vinh giá trị nhân văn và nhắc người đọc hôm nay không quên những nền đất tinh thần đã làm nên Tổ quốc.


Tin liên quan

Triển lãm sách về Bác Hồ tại Đường sách TPHCM

Triển lãm sách về Bác Hồ tại Đường sách TPHCM

(NLĐO) - Đường sách TPHCM tổ chức triển lãm, kể chuyện và nhiều hoạt động đọc sách ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra mắt "Thành phố trong tim" tại Đường sách TP HCM

Hôm nay, 11-4, tại Đường sách TP HCM, Hội Nhà văn TP HCM tổ chức buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm "Thành phố trong tim" của tác giả - bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm.

Thêm sách về những người lính phi công quả cảm

(NLĐO) - Cuốn sách Khắc họa chân dung Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, phi công lập chiến công bắn rơi B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972.

trần thế tuyển Hội Nhà văn giá trị nhân văn Đất đai Tổ quốc Mẹ ngồi bậu cửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo