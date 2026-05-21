Trần Thế Tuyển và công trình văn chương giàu tâm huyết

Nhà Xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành cùng lúc 2 tác phẩm "Đất đai Tổ quốc" và "Mẹ ngồi bậu cửa" của Trần Thế Tuyển với dung lượng gần 1.000 trang, không chỉ là niềm vui riêng của tác giả, mà còn là dấu mốc đáng chú ý trong đời sống văn học đương đại.

Chiều sâu cảm xúc

"Đất đai Tổ quốc" là tập truyện ngắn và ký mang đậm hơi thở đời sống, chiến tranh và hậu chiến. Qua nhiều trang viết, người đọc nhận ra một ngòi bút từng trải, đi qua chiến trường, đi qua những biến động của đất nước và luôn đau đáu với thân phận con người. Văn của Trần Thế Tuyển không ồn ào kỹ thuật, không chạy theo những cách tân hình thức cực đoan, mà thiên về chiều sâu cảm xúc, ký ức và tính nhân văn. Những trang ký giàu chất tư liệu nhưng không khô cứng; ngược lại, luôn thấp thoáng suy tư về lịch sử, về nghĩa tình đồng đội, về những mất mát lặng thầm của chiến tranh.

Tác phẩm “Đất đai Tổ quốc” của nhà văn Trần Thế Tuyển. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Điều đáng quý là ở ông có sự hòa quyện giữa phẩm chất người lính, người làm báo và người cầm bút. Chính vốn sống ấy tạo nên độ tin cậy và sức nặng cho tác phẩm. Nhiều truyện ngắn không chỉ kể chuyện mà còn gợi lên những day dứt về đạo lý, lòng biết ơn và trách nhiệm với quá khứ.

Một cuộc tổng kết đời viết

Nếu "Đất đai Tổ quốc" mang âm hưởng hiện thực và sử thi, thì "Mẹ ngồi bậu cửa" lại nghiêng về chiều sâu trữ tình và tâm linh văn hóa Việt. Hình tượng người mẹ trong thơ Trần Thế Tuyển không chỉ là người mẹ riêng, mà còn là biểu tượng của quê hương, cội nguồn, sự hy sinh và đức nhẫn nại của dân tộc. Thơ ông mộc mạc, gần gũi, nhiều câu như lời tự sự, ít dụng công cầu kỳ nhưng có độ lắng của một người đã đi qua nhiều trải nghiệm.

Tác phẩm “Mẹ ngồi bậu cửa” của nhà văn Trần Thế Tuyển. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trường ca trong tập sách cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ biểu đạt của tác giả. Ở đó có gió của ký ức, gió của chiến tranh, gió của nhân tình thế thái và cả gió của thời gian đi qua phận người. Hai cuốn sách với sự đầy đặn cả nội dung và hình thức cho thấy sức viết đáng nể của một cây bút ở tuổi ngoài bảy mươi.

Trong bối cảnh văn hóa đọc có nhiều thay đổi, việc một tác giả dành nhiều năm tích lũy, chắt lọc để cho ra đời 2 công trình dày dặn như vậy là điều không dễ. Đây không đơn thuần là sự "ra sách", mà là một cuộc tổng kết đời viết, đời sống và đời người.

Xin mượn hai câu đối của chính tác giả như một sự khái quát về hành trình tri ân, cầm bút ấy:

"Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc

Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia".

Trần Thế Tuyển thuộc lớp nhà văn viết từ trải nghiệm thật, từ ký ức thật và từ nghĩa tình thật. Những trang viết của ông góp phần gìn giữ ký ức chiến tranh, tôn vinh giá trị nhân văn và nhắc người đọc hôm nay không quên những nền đất tinh thần đã làm nên Tổ quốc.



