Triển lãm sách về Bác Hồ tại Đường sách TPHCM

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường sách TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa kéo dài từ ngày 15 đến 21-5.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực lòng đường Đường sách Nguyễn Văn Bình, giới thiệu nhiều đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản, phát hành tại Đường sách cũng đồng loạt thiết kế không gian trưng bày theo chủ đề về Bác Hồ, mang đến nhiều ấn phẩm đặc sắc phục vụ bạn đọc.

Không gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đường sách TPHCM

Trong hai ngày 16 và 17-5, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Thông qua những câu chuyện gần gũi về cuộc đời và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Có mặt tại Đường sách sáng 16-5, chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ quận 3) cho biết không gian trưng bày giúp chị và con gái hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng của Bác Hồ qua những cuốn sách và hình ảnh trực quan.

“Tôi thấy hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt với các em nhỏ. Việc đưa các câu chuyện về Bác đến gần hơn với thiếu nhi thông qua sách và kể chuyện sẽ giúp các em dễ tiếp cận, ghi nhớ hơn” - chị chia sẻ.

Theo Công ty TNHH Đường Sách TPHCM, chuỗi hoạt động tháng 5 nhằm phát huy vai trò của Đường sách như một không gian văn hóa đọc, điểm đến giao lưu tri thức và kết nối cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngoài các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, Đường sách TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa phục vụ người dân và du khách, nổi bật là không gian check-in cùng bộ phim Doraemon và Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề “Hội hè phố thị”.



