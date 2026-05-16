Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm sách về Bác Hồ tại Đường sách TPHCM

Kim Ngân

(NLĐO) - Đường sách TPHCM tổ chức triển lãm, kể chuyện và nhiều hoạt động đọc sách ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đường sách TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, đọc sách với nhiều nội dung ý nghĩa kéo dài từ ngày 15 đến 21-5.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực lòng đường Đường sách Nguyễn Văn Bình, giới thiệu nhiều đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản, phát hành tại Đường sách cũng đồng loạt thiết kế không gian trưng bày theo chủ đề về Bác Hồ, mang đến nhiều ấn phẩm đặc sắc phục vụ bạn đọc.

img

img

Không gian trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đường sách TPHCM

Trong hai ngày 16 và 17-5, khu đọc và kể chuyện sáng tạo cùng sách tổ chức các hoạt động đọc sách, kể chuyện về Bác Hồ dành cho thiếu nhi và gia đình. Thông qua những câu chuyện gần gũi về cuộc đời và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu sách, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Có mặt tại Đường sách sáng 16-5, chị Nguyễn Thị Minh Anh (ngụ quận 3) cho biết không gian trưng bày giúp chị và con gái hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng của Bác Hồ qua những cuốn sách và hình ảnh trực quan.

“Tôi thấy hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt với các em nhỏ. Việc đưa các câu chuyện về Bác đến gần hơn với thiếu nhi thông qua sách và kể chuyện sẽ giúp các em dễ tiếp cận, ghi nhớ hơn” - chị chia sẻ.

Theo Công ty TNHH Đường Sách TPHCM, chuỗi hoạt động tháng 5 nhằm phát huy vai trò của Đường sách như một không gian văn hóa đọc, điểm đến giao lưu tri thức và kết nối cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngoài các hoạt động chủ đề về Bác Hồ, Đường sách TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa phục vụ người dân và du khách, nổi bật là không gian check-in cùng bộ phim Doraemon và Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề “Hội hè phố thị”.


TPHCM tổ chức triển lãm ảnh quy mô lớn

TPHCM tổ chức triển lãm ảnh quy mô lớn

(NLĐO) - Hơn 300 tác phẩm ảnh được trưng bày tại TPHCM, tái hiện lịch sử hào hùng dân tộc và hành trình phát triển của thành phố sau 51 năm thống nhất.

"Những góc nhìn di sản" - triển lãm ý nghĩa của ba thành phố kết nghĩa

(NLĐO) - "Những góc nhìn di sản" là cuộc triển lãm ý nghĩa của 90 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Huế, Hà Nội, TP HCM trong chuyến giao lưu từ 7 đến 10-5 tại TP Huế.

Triển lãm sách kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Hội Xuất bản Việt Nam vừa khai mạc Triển lãm sách nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2024) tại thư viện, không gian cà phê sách cộng đồng The Wiselands (216/1 Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM).

