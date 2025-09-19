Trần Thị Nhi Yến từ giã đường chạy

Theo thông tin từ Cục TDTT Việt Nam, VĐV Trần Thị Nhi Yến - người được mệnh danh là "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam - vừa nộp đơn xin thôi tập huấn ở đội tuyển điền kinh quốc gia.

Nhi Yến và HLV Nguyễn Thị Thanh Hương. (Ảnh: HOÀNG THANH)

Ngôi sao tuổi 20 quê Tây Ninh này quyết định không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao đỉnh cao nữa để tập trung cho việc học văn hóa, cụ thể là sẽ du học nước ngoài trong tương lai gần. Không tham gia thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam ở thời điểm này cũng đồng nghĩa Nhi Yến sẽ không dự SEA Games 33 tổ chức cuối năm 2025. Trong lần góp mặt tại kỳ đại hội 2 năm trước ở Campuchia, cô giành được HCĐ nội dung 100 m và HCB nội dung 200 m.

Sau khi lắng nghe đề đạt của Nhi Yến, Ban Huấn luyện Đội tuyển Điền kinh Việt Nam đã báo cáo với Bộ môn Điền kinh - Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và nguyện vọng của cô được chấp thuận.

Biến động này sẽ khiến điền kinh Việt Nam phải điều chỉnh mục tiêu thành tích tại SEA Games 33, ở các cự ly chạy ngắn của nữ.