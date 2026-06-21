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Lao động

Hơn 2.000 công nhân TPHCM được khám bệnh, hỗ trợ pháp lý miễn phí

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Hơn 2.000 công nhân tại TPHCM được khám sức khỏe, tư vấn pháp luật miễn phí và trao quà hỗ trợ tại ngày hội chăm lo người lao động năm 2026

Ngày 21-6, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Báo Lao Động, Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức ngày hội "Trao sức khỏe - Tư vấn pháp luật cho công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh" năm 2026.

Theo đó, hơn 2.000 công nhân đang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM đã được khám sức khỏe và tư vấn pháp luật miễn phí. 

Khám bệnh miễn phí cho công nhân tại TPHCM năm 2026: Sự kiện ý nghĩa cho sức khỏe - Ảnh 1.

Hơn 2.000 công nhân TPHCM tham gia chương trình khám sức khỏe và tư vấn pháp luật miễn phí. Ảnh: L.Đ.

Trong sáng cùng ngày, hàng ngàn công nhân được khám sức khỏe miễn phí, tư vấn phòng ngừa bệnh tật. Chương trình đặc biệt quan tâm đến lao động nữ và những người làm việc trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc bản thân và phòng tránh bệnh nghề nghiệp.

Khám bệnh miễn phí cho công nhân tại TPHCM năm 2026: Sự kiện ý nghĩa cho sức khỏe - Ảnh 2.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bìa trái), thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: L.Đ.

Song song đó, các luật sư đã trực tiếp tư vấn miễn phí cho người lao động về nhiều vấn đề thiết thực như pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động… Qua đó, giúp công nhân hiểu rõ hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ban tổ chức cũng trao 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Các đoàn công tác còn đến thăm hỏi một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn TPHCM.

Khám bệnh miễn phí cho công nhân tại TPHCM năm 2026: Sự kiện ý nghĩa cho sức khỏe - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM - thăm hỏi công nhân tại ngày hội. Ảnh: L.Đ.

Phát biểu tại ngày hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết các hoạt động chăm lo sức khỏe và tư vấn pháp luật cho người lao động là việc làm thiết thực nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV vào cuộc sống.

Khám bệnh miễn phí cho công nhân tại TPHCM năm 2026: Sự kiện ý nghĩa cho sức khỏe - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và tai nạn lao động. Ảnh: L.Đ.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, sức khỏe của người lao động cũng chính là "sức khỏe của doanh nghiệp", góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, chăm lo, nâng cao sức khỏe cho đoàn viên và người lao động.

Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định dành 100 tỉ đồng hỗ trợ hơn 29.000 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nghề nghiệp trên cả nước.

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