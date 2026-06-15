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Lao động

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Bài và ảnh: THANH NGA

Phía sau các công trình, sáng kiến là những câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, chương trình trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu của công nhân - lao động cả nước là điểm nhấn giàu ý nghĩa, góp phần tôn vinh trí tuệ và sức sáng tạo của người lao động (NLĐ).

Nhiều công trình, sản phẩm hữu ích

Chương trình nổi bật với sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu, trong đó có LĐLĐ TP HCM. Không gian trưng bày của LĐLĐ TP HCM giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, cùng các giá trị văn hóa truyền thống và hội nhập.

Trong đó, đáng chú ý là các sản phẩm do Bệnh viện Nhân dân 115 phối hợp với Trường ĐH Công nghệ TP HCM nghiên cứu, phát triển. Chẳng hạn, cánh tay nhân tạo điều khiển bằng tín hiệu sEMG, giúp người khuyết tật nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập; hộp thuốc thông minh hỗ trợ bệnh nhân sử dụng thuốc đúng thời điểm... Đặc biệt, sản phẩm xe lăn thông minh điều khiển bằng ánh mắt và đa phương thức (cử chỉ tay hoặc chuyển động đầu), tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đây là công trình được nhóm nghiên cứu đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết để phát triển.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan, nghe giới thiệu về sản phẩm xe lăn thông minh

Đại diện nhóm nghiên cứu, ThS Bùi Trọng Nguyễn, Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết ý tưởng phát triển xe lăn thông minh được hình thành từ hơn 1 năm trước, với mong muốn hỗ trợ bệnh nhân tai biến mạch máu não trong quá trình phục hồi chức năng. Sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, hiện chưa phổ biến tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian khảo sát, thiết kế và hoàn thiện các tính năng. Xe lăn này đã được thử nghiệm tại Khoa Bệnh lý não của bệnh viện để bệnh nhân trải nghiệm, góp ý trước khi tiếp tục hoàn thiện.

"Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này sẽ giúp bệnh nhân sau đột quỵ hoặc người bị chấn thương dẫn đến hạn chế vận động có điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập cộng đồng" - anh Nguyễn bày tỏ. Theo anh, phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" thời gian qua đã tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ y - bác sĩ, nhân viên bệnh viện phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, làm ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng đã ứng dụng robot tích hợp AI và ChatGPT để hỗ trợ bệnh nhân tại Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao. Đây được xem là minh chứng về việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu quy trình làm việc và tiết kiệm chi phí.

Những sáng kiến từ thực tiễn

Anh Lưu Văn Nhiệm - kỹ sư cơ khí chế tạo máy, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn STEC (phường Bình Dương, TP HCM) - là một trong những cá nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất.

Rời quê nhà vào Nam lập nghiệp, anh Nhiệm đã có gần 16 năm gắn bó với công việc sản xuất trực tiếp tại Công ty TNHH Sài Gòn STEC. Quá trình làm việc giúp anh nhận thấy mỗi thao tác hợp lý, mỗi công đoạn được cải tiến đều góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp cũng như NLĐ.

Từ suy nghĩ đó, anh Nhiệm cùng đồng nghiệp tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tinh gọn quy trình và tiết kiệm chi phí sản xuất. Năm 2025-2026, anh cùng tập thể NLĐ của công ty đã tích cực học hỏi, nghiên cứu và tham gia các phong trào thi đua sáng tạo, đóng góp hơn 800 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.

Về phần mình, anh Nhiệm đã chủ trì thực hiện 2 sáng kiến tiêu biểu, giúp giảm đáng kể thời gian thao tác cho người vận hành máy, tiết kiệm chi phí và góp phần ổn định sản xuất. Một trong những sáng kiến nổi bật là thay đổi phương pháp kiểm tra điều kiện thiết bị trong mỗi ca sản xuất.

Trước đây, công nhân phải kiểm tra, xác nhận và ghi chép nhiều thông số kỹ thuật của máy móc bằng phương pháp thủ công. Để khắc phục bất cập này, anh Nhiệm đề xuất áp dụng hệ thống quản lý thông số tự động. Khi xuất hiện sai lệch, hệ thống sẽ tự động cảnh báo lỗi.

Sau khi triển khai, giải pháp của anh Nhiệm đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian kiểm tra thiết bị. Sáng kiến này được lãnh đạo Công ty TNHH Sài Gòn STEC phê duyệt, nhân rộng trên 60 máy sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và nâng cao năng suất lao động.

Đề cập quá trình sáng tạo của mình, anh Nhiệm thổ lộ: "Các sáng kiến mà tôi thực hiện đều hướng đến mục tiêu tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tiết kiệm không có nghĩa là làm ít đi, mà là tổ chức công việc khoa học, hợp lý và hiệu quả hơn. Khi giảm được những thao tác không cần thiết, NLĐ có thể tập trung tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và đời sống của chính mình". 

Làm lợi trên 40.000 tỉ đồng

Phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" do các cấp Công đoàn phát động trong nhiệm kỳ qua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CNVC-LĐ. Hơn 380.000 sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỉ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong NLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt". Mục tiêu là phấn đấu có ít nhất 400.000 sáng kiến được đề xuất và áp dụng vào thực tiễn mỗi năm; 500-700 sáng kiến được tặng Bằng Lao động sáng tạo. Giá trị làm lợi từ các sáng kiến trong năm 2026 đạt tối thiểu 20.000 tỉ đồng và tăng 10%-15% trong các năm tiếp theo.

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