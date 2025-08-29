HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80

Minh Chiến

(NLĐO)- Vào 6 giờ 30 phút ngày 30-8, sẽ bắt đầu Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Để chờ xem tổng duyệt vào sáng mai 30-8, nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền, Kim Mã, Văn Cao, Liễu Giai... ngay từ ngày 29-8.

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 1.

Cận cảnh mâm cỗ đủ xôi, đủ gà trên vỉa hè trước tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Do phải chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ, nhiều gia đình đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống dùng bữa ngay trên vỉa hè, để đảm bảo sức khỏe cho buổi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng sớm 30-8.

Gia đình ông Hà Tài Minh (ở Hưng Yên) đi Hà Nội từ 5 giờ sáng ngày 29-8 để chọn vị trí đẹp, chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30-8. Ông Minh cho biết gia đình gồm 3 thế hệ, 20 người đã rất háo hức để về Hà Nội dịp này, chọn tuyến đường Nguyễn Thái Học để xem.

Từ địa phương khác về Hà Nội chờ xem tổng duyệt, gia đình ông Minh cho biết đã chuẩn bị các món ăn như xôi, bánh tạo hình lá cờ Tổ quốc, gà luộc..., và in cả băng-rôn với dòng chữ ấn tượng: "A80 Tự hào - Vinh quang - Sức mạnh Việt Nam".

Chị Hà Thị Thu Hường (con gái ông Minh) cho biết từ tối 28-8, cả gia đình đã hăng hái bắt tay vào bếp. Người nấu xôi, người luộc gà, người nặn bánh trung thu. Mọi người tỉ mỉ trang trí, chăm chút tạo hình để làm nên những món độc đáo như "xôi yêu nước" với hình lá cờ Tổ quốc tràn ngập sắc đỏ.

Được hòa vào không khí sôi nổi trước buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, chị Hường chia sẻ rất hạnh phúc và tự hào, háo hức chờ đợi những bước chân của đoàn diễu binh đi qua.

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 2.

Các món ăn được trang trí ấn tượng, với hình ảnh chủ đạo là lá cờ Tổ quốc

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 3.

Gia đình ông Minh còn mang theo cả băng rôn thể hiện tình yêu nước mãnh liệt

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 4.

Đại gia đình dùng bữa tối ngay tại vỉa hè để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai 30-8

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 5.

Bánh được trang trí hình lá cờ Tổ quốc

Đại gia đình 20 người với mâm cỗ đủ xôi, gà trên vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh A80- Ảnh 6.

Chị Hà Thị Thu Hường chia sẻ gia đình cùng nhau chuẩn bị xôi, các loại bánh in hình lá cờ Tổ quốc


Tin liên quan

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh

(NLĐO)- Lực lượng chức năng bố trí ưu tiên vị trí ngồi thuận lợi cho cựu chiến binh xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

VIDEO: Phố phường Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Phố phường ở Hà Nội ngập tràn cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Quốc khánh 2-9, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Quảng trường Ba Đình diễu binh diễu hành Quốc khánh 2-9 tổng duyệt
