Thời sự Chính trị

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

Tin-ảnh-video: Lê Tỉnh - Uyển Nhi - Thanh Tuấn - Hải Anh - Hữu Hưng

(NLĐO) - Khoảng 19 giờ tối 29-8, Hà Nội bất ngờ mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để đợi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Vào khoảng 19 giờ tối 29-8, trời Hà Nội bất ngờ mưa to. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để được xem Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (A80) vào sáng mai 30-8.

Khu vực đường Thanh Niên, xung quanh đền Quán Thánh, Văn Cao-Liễu Giai, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn... người dân ngồi chật kín giữa trời mưa do lo nếu dời đi sẽ không giữ được chỗ. 

Hàng ngàn người dân Hà Nội chờ đợi dưới cơn mưa to

Hình ảnh, video do Báo Người Lao Động ghi nhận vào tối nay 29-8:

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 2.

Ảnh: Lê Tỉnh

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 3.

Ảnh: Lê Tỉnh

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 4.

Nhiều người giữ chỗ từ sáng 29-8 vật vã che dù, mặc áo mưa để đợi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Tỉnh

Video: Lê Tỉnh


Video: Uyển Nhi

Video: Uyển Nhi

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 5.
Người dân trú tạm vào ga Hà Nội. Ảnh: Tuấn Minh

Video: Tuấn Minh

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 6.

Ảnh: Hải Anh

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 7.

Ảnh: Hải Anh

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 8.

Ảnh: Hải Anh

Hà Nội mưa to , người dân kiên trì chờ xem diễu hành xuyên đêm - Ảnh 9.

Người dân tại đường Văn Cao-Liễu Giai vẫn kiên quyết, chờ đợi mặc cho trời mưa. Ảnh: Hải Anh

Video: Hữu Hưng

Tại đường Hùng Vương. Video: Hữu Hưng

Video: Hữu Hưng

