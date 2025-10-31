Bão thường kéo theo mưa lớn, kéo dài gây ra lũ lụt, ngập úng. Lũ lụt - như đang diễn ra ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… mấy ngày nay - không do bão mà vì mưa, mưa khủng khiếp. Tại Bạch Mã (Huế) hôm 29-10 ghi nhận vũ lượng 1.739 mm trong 1 ngày. Đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, chỉ kém kỷ lục thế giới 86 mm!

Mưa lớn, hồ thủy điện xả lũ, trong khi hệ thống sông hồ, kênh ao ở đồng bằng đã "no" nước thì ngập lụt nghiêm trọng là đương nhiên. Đường sá, đồi rẫy vùng cao sạt lở và đối diện nguy cơ lũ quét thường xuyên; vùng hạ du thì biết bao nhà cửa, vườn tược, ruộng đồng, cầu cống, gia súc gia cầm, tài sản và nhiều nhân mạng chìm theo con nước dữ. Thảm cảnh này dẫu không xa lạ với người dân miền Trung nhưng mỗi lần xảy đến đều gây ám ảnh, xót xa.

Những lúc như vậy, thứ quý nhất và bền vững nhất, căn cơ nhất là tình người đã trỗi dậy, chân thực, sống động và lan tỏa rất nhanh. Bên cạnh yếu tố bản năng, nghĩa đồng bào còn sớm được nhân lên nhiều lần nhờ yếu tố công nghệ. Chính mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến cùng các trang báo điện tử uy tín đã làm cầu nối hết sức hữu dụng cho bà con đang gặp nạn với lực lượng cứu hộ, cứu trợ; trở thành kênh chủ lực để truyền đạt chỉ đạo, định hướng và cảnh báo từ chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn đến với dân chúng. Cũng nhờ đó, bao tấm lòng từ mọi miền Tổ quốc cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã nắm thông tin để sẻ chia và giúp đỡ.

70 tấn hàng cứu trợ đầu tiên từ TP HCM đã đến miền Trung. Phía Bắc, nhiều đoàn cứu trợ từ Thái Nguyên, Hà Nội đã vào tới Huế, Đà Nẵng để "đáp nghĩa" - họ cũng vừa trải qua trận lụt kinh hoàng mới đây và được các tỉnh bạn giúp đỡ chí tình.

Bên cạnh quyết định hỗ trợ từ sớm của Trung ương và nguồn lực tại chỗ của địa phương thì sự chung tay của các tỉnh, thành bạn, các tổ chức tình nguyện, từ bạn đọc của các cơ quan báo chí lớn chắc chắn sẽ hội thành nguồn lực đủ mạnh, giúp đồng bào bị thiên tai sớm gượng dậy, trở lại cuộc sống bình thường. Báo Người Lao Động từ sáng 30-10 đã mở chương trình "Trái tim miền Trung" để quyên góp, đồng thời cứu trợ khẩn cấp tại một số "điểm nóng" ngay trong ngày.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", "Của cho không bằng cách cho" là những thành ngữ đúc kết giá trị của sự giúp đỡ đúng lúc và đúng cách. Trong cơn hoạn nạn, người dân miền Trung hẳn đều cảm thấy ấm lòng trước sự "thương nhau cùng" của "người dân một nước". Cộng với phẩm chất vững chí bền gan sẵn có, nhất định dải đất này sẽ sớm "rũ bùn đứng dậy" với sức sống mới.

Chúng ta cùng nghĩ về nghĩa đồng bào và nghị lực vượt khó để tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của cả một dân tộc, và cũng nhằm nhắc nhau về công tác ứng phó, cảnh giác cao độ với thiên tai. "Ông tha mà bà chẳng tha/ Còn sợ cái lụt hăm ba tháng mười". Hôm nay mới bước qua thượng tuần tháng chín…