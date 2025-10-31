HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Trăng điên" của Quách Ngọc Tuyên nhận "cơn mưa lời khen"

Thùy Trang

(NLĐO)- Vừa ra mắt "Trăng điên", Quách Ngọc Tuyên đã chuẩn bị bấm máy phim Tết.

Quách Ngọc Tuyên thắng đậm với Trăng điên

"Trăng điên" của Quách Ngọc Tuyên nhận "cơn mưa lời khen" - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên thắng đậm với Trăng điên

Chỉ sau 4 ngày phát hành trên kênh Quách Ngọc Tuyên Official, tập 1 "Trăng điên" đã đạt triệu view, được khán giả hết lời khen ngợi. Hiện tại lượt xem vẫn đang tiếp tục tăng và nhận "cơn mưa" lời khen về nội dung cũng như sự chỉn chu.

Một khán giả bình luận: "Coi hồi hộp không thể đoán trước được tình huống cũng như ai tốt ai xấu. Ai cũng có thể trở thành người xấu, ngay cả anh Tuyên".

Một khán giả khác viết: "Khách quan một người hay xem phim thì em thấy chủ đề này khá hay, phim không bị rườm rà và xem rất cuốn, không có những tình tiết thừa và những miếng hài nhạt".

"Mới tập 1 xem thấy rất cuốn, kịch bản không bị dài dòng mà vẫn bí mật. Rất mong đợi tập sau"; "Trời ơi, phim anh này lúc nào cũng chỉn chu, coi xứng đáng thật sự"; "Em thích thể loại này quá anh ơi, nó cuốn cuốn, nó hấp dẫn, nó hài hước, mà nó cũng có một chút ma mị nữa, hóng tập tiếp theo của anh"… là một số ít trong hàng gần 1.000 comment của khán giả để lại dưới tập 1.

Nhiều khán giả bày tỏ sự mong ngóng tập 2 sớm lên sóng vì phim quá lôi cuốn. Tập 2 của "Trăng Điên" sẽ chính thức lên sóng vào tối thứ sáu lúc 20 giờ ngày 31/10/2025 trên kênh Quách Ngọc Tuyên Official.

Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc 

"Trăng điên" của Quách Ngọc Tuyên nhận "cơn mưa lời khen" - Ảnh 2.

Quách Ngọc Tuyên trả lời từng comment của khán giả

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi phim được khán giả đón nhận, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh rất vui, rất hạnh phúc. Nam diễn viên sinh năm 1984 bày tỏ, anh đọc từng bình luận và cũng trả lời từng bình luận như một cách bày tỏ lòng biết ơn của mình trước sự yêu mến của khán giả dành cho bộ phim.

Anh chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi sản phẩm mình tâm huyết, trải qua quá nhiều khó khăn, thử thách và được khán giả đón nhận. Tôi đọc comment của từng người. Khi đọc những bình luận cảm ơn Quách Ngọc Tuyên đã làm một sản phẩm chỉn chu mà chiếu miễn phí cho mọi người cùng xem, tôi thấy rất vui.

Tôi không thể trả lời được hết 100% comment nhưng hễ rảnh là tôi vào trả lời mọi người. Khán giả đã thương mình mà mình thờ ơ thì không tốt. Mình sống nhờ khán giả mà. Hy vọng tập 2 lên sóng cũng được khán giả đón nhận và lan tỏa như vậy".

Quách Ngọc Tuyên chuẩn bị phim Tết

"Trăng điên" của Quách Ngọc Tuyên nhận "cơn mưa lời khen" - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên đã có một vai diễn ưng ý

Quách Ngọc Tuyên còn tiết lộ, anh và ê-kíp đang chuẩn bị bấm máy phim Tết. "Tôi tự hứa với mình là mỗi năm cố gắng làm 1 phim Tết gửi đến khán giả. Vì Tết là dịp mọi người sum vầy, giải trí. Hơn nữa, không phải khán giả nào cũng có điều kiện ra rạp xem phim nên tôi cố gắng làm phim chiếu mạng để mọi người xem cho vui", Quách Ngọc Tuyên nói.

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh, "Trăng điên" được khán giả ủng hộ càng nhiều, anh sẽ càng có tiền để tái đầu tư, tiếp tục làm phim tri ân khán giả.

"Trăng điên" quy tụ dàn diễn viên: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Lê Chi Na, Thùy Anh, Tân Trề, Lê Thúy, bé Dollar Phát, Xu Tít…

