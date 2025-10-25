Quách Ngọc Tuyên: Tôi cũng "lưu manh" mà

Quách Ngọc Tuyên “lột xác” với vai biến thái

Quách Ngọc Tuyên lột xác

.Phóng viên: Khán giả rất "mê" anh Vi Cá của Quách Ngọc Tuyên nhưng Quách Ngọc Tuyên trong "Trăng điên" hoàn toàn khác "một trời một vực"?

-Diễn viên Quách Ngọc Tuyên: Quách Ngọc Tuyên trong "Trăng điên" có chút biến thái, tâm lý phức tạp, nhiều cảm xúc... Một Quách Ngọc Tuyên hoàn toàn khác so với những gì mà khán giả biết trước đây. Một vai diễn khác, nặng về tâm lý khiến tôi thấy mệt nhưng rất đã. Đây chính là vai diễn mà tôi khát khao từ lâu.

Giống như nhiều diễn viên khác, tôi luôn mang hi vọng bản thân có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Mỗi dạng vai sẽ mang đến một trải nghiệm đặc biệt. Ở mỗi dạng vai, tôi lại có thể khám phá được giới hạn của mình để từ đó có thể nâng cấp chính công việc và con người mình.

.Kinh nghiệm của một diễn viên lâu năm và trải nghiệm của một nhà sản xuất phim, anh nghĩ "Trăng điên" sẽ ghi điểm được với khán giả chứ?

-Hiệu ứng đầu tiên khi phim vừa ra mắt khá tốt. Những phản hồi tích cực của khán giả cho tôi niềm tin mà đi tiếp. Một số người bình luận: "Mới tập 1 mà gay cấn quá"; "hay quá"; "giống điện ảnh quá anh Tuyên"; "Dạ sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng được xem phim rồi ạ!"; "Mới tập đầu mà đã thấy hay rồi. Hóng tập 2" khiến tôi phấn chấn hẳn.

Tôi không nghĩ đến chuyện phim thắng thế nào nhưng tôi bắt buộc bản thân phải hoạt động có năng suất vì đã làm nghệ thuật thì phải có sản phẩm ra mắt khán giả.

Quá trình thực hiện bộ phim, tôi cũng gặp không ít thách thức. Có những lúc tôi không biết có thể vượt qua được hay không. Thậm chí tôi đã nghĩ tới phương án, gửi anh em ê-kíp một ít tiền rồi để mọi người về, hết bão thì quay tiếp. Vì mưa bão mà không quay được, phát sinh 1 ngày quay, tốn ít nhất là 150 triệu trở lên. Kéo dài thêm 1,2 ngày là tôi phá sản.

Quách Ngọc Tuyên với đam mê cống hiến

Quách Ngọc Tuyên cùng ê kíp chia sẻ về phim "Trăng điên"

.Làm phim bây giờ không dễ, nhất là vấn đề tài chính luôn gặp khó khăn. Còn anh thế nào?

-Khó khăn chứ, thậm chí hơn người khác nữa bởi tôi không giàu. Nhưng tôi may mắn có vợ ủng hộ tuyệt đối. Tôi làm nghề, bé Hân ủng hộ 100%. Bé Hân tin tưởng vào những quyết định của tôi. Hồi sản xuất phim "Vi Cá", chi phí dự kiến 1 tỉ, trong người tôi chỉ có 50 triệu mà tôi vẫn dám làm là mọi người biết tôi liều cỡ nào.

Bù lại, tôi đảm bảo được 1 điều, tã, sữa của con là không thiếu. Tôi có một khoản tiền dành riêng cho gia đình và không bao giờ đụng vào số tiền đó. Thiếu hụt, tôi sẽ xoay xở từ anh em bạn bè.

Dự án lần này, tôi đầu tư khoảng 1 tỉ đồng nhưng một mình tôi không đủ giàu để làm. Tôi may mắn có nhãn hàng đồng hành. Tổng chi phí 1 tỉ thì tôi chỉ chi khoảng 50%, nếu một mình bỏ hết thì chắc tôi không dám làm.

Mọi người cũng biết, giờ nguồn thu lại từ YouTube rất chậm nhưng vì tôi quá đam mê. Số tiền đó mình có thể xài được thời gian rất dài, làm được nhiều việc khác nhưng tôi quá đam mê, muốn làm phim để gửi tới khán giả. Cực cỡ nào tôi cũng chơi. Chơi xong thì kiếm tiền trả lại. Tôi còn nhà hàng sushi nữa mà, lo gì.

.Độc thân vui tính thì không nói làm gì nhưng khi đã có vợ con, thiết nghĩ tránh xa mọi rủi ro mới là chiến lược nhất nhỉ?

-Tôi không giàu là thật nhưng tôi không đói cũng là thật. Tôi có thể đảm bảo cơm ngày 3 bữa cho gia đình, lo tã, sữa cho con đầy đủ. Tôi cũng thực hiện được giấc mơ của cha mẹ ở quê về một căn nhà "được được".

Nói thật, tôi không mong giàu cũng chẳng khát khao phải thật nổi tiếng. Tôi chỉ cầu nguyện được làm nghề và thỏa đam mê. Với tôi có được như thế đã là biệt đãi trời ban cho rồi.

Quách Ngọc Tuyên nói về sự nổi tiếng

Quách Ngọc Tuyên không nghỉ mình là người nổi tiếng

.Thực tế thì cái tên Quách Ngọc Tuyên đã rất nổi tiếng mà, anh hài lòng không?

-Tôi không nghĩ mình nổi tiếng đâu. Nhưng tôi biết nhiều khán giả có cảm tình với mình vì tôi "lúa" nhất trong vũ trụ phim ảnh này. Tôi dân nhà quê, chân chất và có gì thể hiện vậy, không giấu giếm gì.

Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà khán giả thương rồi ủng hộ tác phẩm của tôi. Trên phim, tôi là một Quách Ngọc Tuyên biến hóa với nhiều dạng vai nhưng ngoài đời, tôi cứ "lúa lúa" kiểu gì. Biết vậy nhưng tôi kệ, mình cứ là mình là được.

.Những tưởng ở thế giới giải trí này, phải "lưu manh" một chút, tham vọng một chút mới dễ chiếm được "spotlight"?

-Tôi lành tính chứ không phải khờ. Tôi cũng "lưu manh" mà.Tôi biết hết các mánh khóe đấy chứ. Có điều, mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau. Tôi thích đi bằng chính đôi chân của mình. Tự do, tự tại và an yên. Với tôi, như vậy mới khả dĩ để đến với con đường thành công và hạnh phúc.

Làm nghệ thuật mà bảo "tôi chẳng mong cầu nổi tiếng" là nói dối. Nhưng nổi tiếng bằng cách nào mới là điều đáng nói. Tôi cứ thế này, tận tâm cống hiến là sự lựa chọn mà tôi tin rằng khôn ngoan nhất rồi.