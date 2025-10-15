HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Quách Ngọc Tuyên đổi khác khi hợp tác cùng Lâm Vỹ Dạ

Thùy Trang

(NLĐO) - Quách Ngọc Tuyên vừa tung trailer "Trăng Điên", khán giả đã đứng ngồi không yên.

Trailer 3 phút gây sốc: Bí ẩn, kịch tính, khác biệt!

Quách Ngọc Tuyên đổi khác khi hợp tác cùng Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên hoàn toàn khác trước

Trailer dài hơn 3 phút với màu sắc đậm chất phim kinh dị, tâm lý bí ẩn và kịch tính, khác hẳn sự tươi vui, hài hước hay dòng phim giang hồ thường thấy ở những sản phẩm trước đây của Quách Ngọc Tuyên.

Trailer gây tò mò với câu nói của NSND Việt Anh: "Ký ức khủng khiếp sẽ phá hủy cuộc sống hiện tại và cả tương lai của nó. Xóa bỏ tất cả phải thiết lập một ký ức thứ 3 chồng lên nó".

Trailer cũng hé lộ dàn cast đều là những diễn viên tên tuổi, thực lực như: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi, Tân Trề, Lê Chi Na…

Dưới phần trailer, nhiều khán giả để lại comment cho biết sự háo hức, mong chờ ngày phim phát sóng. "Tại chú hết đó, tại chú mà tối con nôn quá con không ngủ được, tại chú mà con xem con co người lại hết trơn"; "Chừng nào ra tập 1 vậy chú, con nôn quá!"… là một số bình luận của khán giả để lại. "Trăng Điên" sẽ lên sóng tập 1 vào tối ngày 17-10 trên kênh Quách Ngọc Tuyên Official.

Trước đó, Quách Ngọc Tuyên cũng đã phát hành series phim ngắn như một cách tri ân những người đã yêu thương và ủng hộ mình nhiều năm qua.

Quách Ngọc Tuyên bùng nổ 2025: xây nhà, làm phim và bí quyết “hút” tài trợ!

Quách Ngọc Tuyên đổi khác khi hợp tác cùng Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 2.

Quách Ngọc Tuyên và dàn diễn viên trong Trăng Điên

Năm 2025 là một năm nổi bật của Quách Ngọc Tuyên khi vừa xây nhà cho bố mẹ ở quê vừa sản xuất 2 dự án phim. Nói về điều này, nam diễn viên người Long An chia sẻ: "Kịch bản quá tốt nên khi tôi đi chào nhãn hàng mọi người sẵn lòng tài trợ. Ví dụ phim 1 tỉ thì tôi được tài trợ 600, 700 triệu rồi, chứ mình tôi bỏ hết tiền ra làm thì chắc không nổi".

"Trăng Điên" được đầu tư khoảng 1 tỉ đồng, do Ngọc Tưởng đạo diễn. Bộ phim là một màu sắc hoàn toàn mới của Quách Ngọc Tuyên. Đây cũng là lần đầu tiên, nam diễn viên 8X vào vai một người có vấn đề về tâm lý, thần kinh. "Tôi tâm đắc về kịch bản, về thể loại phim. Có thể nói đây là thể loại lạ nhất từ trước đến giờ mà tôi làm" - Quách Ngọc Tuyên nói.

Mặc dù lần đầu đóng dạng vai này nhưng phần thể hiện của Quách Ngọc Tuyên đã khiến đạo diễn Ngọc Tưởng vô cùng hài lòng. Ở những phân đoạn thách thức nhất về lực diễn, sau khi quay xong, đạo diễn Ngọc Tưởng đã ôm Quách Ngọc Tuyên và nói "Đã quá Tuyên ơi!".

Quách Ngọc Tuyên đổi khác khi hợp tác cùng Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên biết ơn Lâm Vỹ Dạ

Ngoài ra, "Trăng Điên" cũng là dự án đầu tiên Lâm Vỹ Dạ hợp tác với Quách Ngọc Tuyên dù hai người có hơn 20 năm quen biết, từ ngày còn học trường Sân khấu Điện ảnh, từng diễn chung ở sân khấu Nụ Cười Mới từ những ngày đầu làm nghề.

Chia sẻ về điều này, Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh rất cảm kích trước tình cảm quý mến của Lâm Vỹ Dạ. Anh nói: "Diễn chung Nụ Cười Mới, làm việc chung biết bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên, Lâm Vỹ Dạ tham gia dự án web-drama của tôi. Khi tôi ngỏ lời, Dạ đồng ý liền. May mắn hơn nữa là khi đoàn sắp xếp lịch quay thì Dạ theo được.

Dạ rất tình cảm, rất biết nghĩ cho người khác. Trong quá trình quay phim, đoàn gặp bão, trời mưa suốt. Dạ rất lo cho tôi, sợ bị phát sinh ngày quay, tốn kém tiền bạc nhiều. Mỗi ngày quay bị mưa, Dạ lại đứng khấn xin cho thời tiết thuận lợi… Anh Hứa Minh Đạt cũng vậy! Những anh em khác cũng vậy, ai cũng chơi hết ga hết số với tôi".

Quách Ngọc Tuyên đổi khác khi hợp tác cùng Lâm Vỹ Dạ - Ảnh 4.

Với Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vỹ Dạ là người nghĩa tình

Từ trước đến giờ, tôi hiểu tâm lý mọi người, off máy nhận lương ngay sẽ rất vui nên quay xong, tôi gửi bao thư hết cho mọi người. Từ diễn viên đến make-up, phục trang…

Lâm Vỹ Dạ rất bất ngờ. Khi tôi gửi, Dạ cầm bao thư nói: "Anh gửi em chi nhiều dữ vậy?" Rồi Dạ chỉ cầm 500.000 đồng và nói "Em lấy lộc Tổ thôi", còn đưa lại hết cho tôi".

