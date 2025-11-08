Trắng tay sau bão Kalmaegi

Chiều 7-11, tại đầm nước ngọt xã An Lương, tỉnh Gia Lai, hàng chục chiếc thuyền bị lật và bị đánh lên bờ sau cơn bão Kalmaegi. Ngồi trên bờ kè đá, ông Văn Bá Dũng (44 tuổi) đưa mắt nhìn 2 chiếc tàu 380 mã lực của mình mà không khỏi xót xa.

Những chiếc tàu trăm tấn bị thổi bay

Ông Dũng kể khi bão cận kề, ông đã cẩn thận đưa tàu vào đầm nước xã An Lương để neo đậu tránh bão. Không ngờ, bão đổ bộ với sức gió quá lớn khiến 1 chiếc bị thổi bay lên bờ kè đá, chiếc còn lại bị lật ngang giữa đầm. Tổng thiệt hại lên đến cả tỉ đồng.

Cũng tại tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam... ngổn ngang trụ điện chiếu sáng, đèn giao thông, cây xanh, hàng quán, nhà cửa... bị quật ngã. "Chúng tôi đầu tư hơn 4 tỉ đồng để mở quán ăn, nay bão cuốn đi tất cả, trở thành trắng tay" - ông Nguyễn Văn Nam, chủ một quán ăn tại đường Nguyễn Trung Tín, phường Quy Nhơn Nam, nghẹn ngào.

Trong cơn bão, làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) gần như bị "xóa sổ" khi hàng chục nhà dân bị sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn. Ông Trần Đình Mai, ngư dân làng Xuân Thạnh, nói chưa bao giờ chứng kiến gió mạnh và sóng dữ như vậy. "Căn nhà gắn bó nhiều năm của gia đình tôi bị sập hoàn toàn, tài sản hư hỏng nặng" - ông Mai rơm rớm nước mắt.

Người dân thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước đang cố nhặt nhạnh, vớt vát phần nào tài sản còn sót lại sau bão. Ông Đỗ Thành An (62 tuổi) kể cơn bão ập tới xé toạc mái nhà trong khi nước triều dâng kết hợp lũ khiến nhà ông bị ngập sâu hơn 1 m. "Hơn chục bao lúa mới thu hoạch ngấm nước nổi lềnh bềnh. Tủ lạnh, máy giặt ở sân sau bị nước đẩy ngược lên phía trước... Thế là mất hết!" - ông An thở dài.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 13 khi ghi nhận 3 người chết, 6 người bị thương, 25 nhà sập hoàn toàn, 4.539 nhà bị tốc mái... Sau bão, con đường dẫn vào thôn Vũng Chào (phường Sông Cầu) bị chắn lối bởi ngổn ngang cây đổ, dây cáp, mái tôn bị gió giật xuống cùng rác thải từ vịnh Xuân Đài đưa lên.

Hàng trăm tàu của người dân thôn Vũng Chào, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, bị hư hỏng nặng. Ảnh: CAO NGUYÊN

Anh Lê Xuân Kim (xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) bần thần nhìn con tàu của gia đình bị hàng loạt chiếc khác đè lên, hư hỏng nặng nề. "Bão dữ quá, thế này là mất hết rồi, còn gì đâu!" - anh Kim xót xa. Theo anh, chi phí sửa chữa tàu có thể lên tới 70-100 triệu đồng, chưa kể phải chờ đợi cả tháng trời.

Sau đêm bão đổ bộ cùng triều cường, các vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi trở nên tan hoang. Dọc bãi biển thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh, chỉ một số ít căn nhà còn trụ được sau bão nhưng cũng ngổn ngang mái tôn, tấm ván, mảng tường đổ... Cát biển tràn vào tận hiên nhà, muối loang trắng tường. "Đi sơ tán để tránh bão, tôi không ngờ khi trở về thấy căn nhà bị sóng, gió cuốn sập, đồ đạc bị cuốn trôi hết. Tôi sống ở đây mấy chục năm, qua bao mùa bão và triều cường rồi mà chưa khi nào thấy nước dữ như lần này" - ông Hồ Tỏ (thôn Châu Me) nghẹn giọng.

Căn nhà ông Hồ Tỏ (thôn Châu Me, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng, gió cuốn trôi đêm 6-11. Ảnh: TỬ TRỰC

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Sáng 7-11, tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 gây ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trước mắt, ưu tiên hỗ trợ các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, bảo đảm giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả cơn bão, hỗ trợ người dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, trường học, y tế...

Đồng thời, các cơ quan chức năng quyết liệt triển khai công tác quản lý giá cả thị trường, không để lợi dụng bão lũ nâng giá các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo ông Thái Đại Ngọc, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng đối với hộ có nhà sập hoàn toàn; nhà tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ 5 triệu đồng và nhà tốc mái một phần hoặc hư hỏng được hỗ trợ 2 triệu đồng. Đối với người không may tử vong do bão, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/trường hợp để lo mai táng.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức cuộc họp khẩn về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13.

Tại tỉnh Đắk Lắk, ngay trong đêm, khi bão suy yếu, các lực lượng chức năng đã bắt tay vào khắc phục hậu quả. Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống từng địa bàn kịp thời ứng cứu người dân bị mắc kẹt, giúp đỡ, hỗ trợ những hộ gia đình có nhà bị tốc mái, sập đổ hoàn toàn. Bên cạnh đó, tổ chức phát dọn hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ trên các tuyến đường huyết mạch, bảo đảm cho phương tiện cứu trợ và người dân di chuyển an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ di dời 205 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm; cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú tại khu du lịch Tàu Không Số (xã Hòa Xuân).

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, khẩn trương thông đường, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, hỗ trợ các gia đình có nhà sập, bảo đảm lương thực, nước sạch, điện sinh hoạt cho người dân. Các địa phương, ban ngành tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng nặng; tiếp tục chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, không để xảy ra thiệt hại thứ cấp sau bão.

8 người chết và mất tích, thiệt hại 7.050 tỉ đồng Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã làm 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người); 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 17 người bị thương; 244 nhà bị sập; 17.562 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra là 7.050 tỉ đồng. Có 21 tàu bị sóng đánh chìm; 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại; 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; 449 cột điện bị gãy đổ... L.Thúy

Cảnh báo lũ quét, sạt lở sau bão Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 7-11, mực nước trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 1,49 m, trên báo động I 0,49 m; sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 2,18 m, trên báo động I 0,68 m; mực nước trên các sông Ba (Gia Lai) tại trạm Ayunpa là 157,29 m, trên báo động III 1,29 m; sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 32,77 m, trên báo động II 0,77 m, tại trạm Phú Lâm là 2,36 m, dưới báo động II 0,34 m. Lũ thượng lưu sông Ba (Gia Lai) tại trạm Ayunpa tiếp tục xuống và ở mức báo động II - báo động III; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Bồ tại trạm Phú Ốc tiếp tục xuống và ở trên mức báo động I; lũ ở hạ lưu sông Ba tại trạm Phú Lâm sẽ dao động ở dưới mức báo động II, sau đó xuống. Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Đắk Lắk. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ TP Huế đến Đắk Lắk. Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.



