Ngày 8-11, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Trong nước, cả hệ thống chính trị nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Các địa phương tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn liên tiếp.

Trong bối cảnh khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; thiên tai, bão lũ liên tiếp nhưng không để ai bị đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc.

Bên cạnh các điểm sáng, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nội tại nền kinh tế và tác động từ bên ngoài, như trong điều hành chính sách tiền tệ; giá vàng, giá bất động sản; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn có những khó khăn, vướng mắc; thiên tai, bão lũ, mưa lớn liên tiếp kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân…

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có gì đáng lưu ý, những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Đặc biệt, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; khởi công xây dựng trường liên cấp tại các xã biên giới đất liền…

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết từ đầu năm đến nay, nước ta đã kiên định, quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, phức tạp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, đạt 20,69% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỉ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ; cơ cấu thu ngân sách Nhà nước theo hướng bền vững. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cung - cầu hàng hóa thiết yếu được giữ vững; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt.

Đồng thời, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Xuất siêu đạt gần 19,5 tỉ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 9,3% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5%. Sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực.