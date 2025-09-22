Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 193 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Sáng 22-9, Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP HCM) tổ chức lễ giỗ lần thứ 193 Khâm sai chưởng Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2025) theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn.

Tham dự Lễ giỗ Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ, cùng hậu duệ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (phải) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ dâng hương trong bàn thờ Tả quân Lê Văn Duyệt

Theo truyền thống, Lễ giỗ Đức Tả quân được tổ chức hằng năm vào các ngày 30-7, mùng 1 và mùng 2-8 âm lịch. Năm nay, lễ giỗ diễn ra trong 3 ngày 21, 22 và 23-9 (tức 30-7 đến 2-8 năm Ất Tỵ), với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong ngày 22-9, diễn ra các hoạt động của ngày chánh giỗ gồm cúng chánh giỗ theo nghi thức mời rượu, tặng lộc, biểu diễn nghệ thuật hát bội - tuồng "Phụng Nghi Đình', "San Hậu" 3 hồi I, II, III, Lễ Tôn Vương - Hồi chầu...

Lễ giỗ được tổ chức trong không khí trang trọng

Ông Lê Văn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý Di tích Lăng Lê Văn Duyệt, cho biết việc duy trì lễ giỗ hằng năm không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ các vị tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã có công lao mở mang bờ cõi, xây dựng và gìn giữ đất nước mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Dự kiến, vào ngày 23-9, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động như cúng trầu cau, bánh Gia Định xưa, cùng biểu diễn tiết mục trích đoạn "Tả công Lê Văn Duyệt" do Đoàn Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn.

Biểu diễn hát bội là hoạt động không thể thiếu trong Lễ giỗ Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt sinh năm 1764; nguyên quán Quảng Ngãi; sinh quán làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường (nay là xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp). Ông hai lần được cử làm Tổng trấn Gia Định (từ năm 1812-1815 và từ năm 1820-1832). Sinh thời, Đức Thượng công làm Tổng trấn Gia Định thành thể hiện rõ là một vị quan công minh, thanh liêm, chính trực, luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, giữ an và mở mang vùng đất Nam Bộ. Tài năng và công đức của Tả quân khiến người dân hết lòng kính phục, thương yêu gọi người là Ông lớn. Do đó khi tạ thế (1832), Tả quân được nhân dân xây Lăng mộ ở khu vực Bà Chiểu (phường Gia Định, TP HCM) và hết lòng thờ phụng đến ngày nay.



