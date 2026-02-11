HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tranh cãi nhau về một bộ phim, chém bạn tù trọng thương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Quá trình lao động, 2 phạm nhân tại 1 trại giam ở Thanh Hóa đã mâu thuẫn cãi nhau liên quan đến 1 bộ phim, 1 người sau đó đã bị bạn tù chém trọng thương

Ngày 11-2, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết VKSND Khu vực 12 - Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND Khu vực 12 - Thanh Hóa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Cường (SN 1998), người đã chém bạn tù trọng thương xảy ra trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Thanh Cẩm (Cục C10, Bộ Công an), về tội "Cố ý gây thương tích".

Tranh cãi nhau về một bộ phim, chém bạn tù trọng thương - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Cường chém bạn tù trọng thương. Ảnh: VKSND Thanh Hóa

Theo cáo trạng, sáng ngày 23-10-2025, trong lúc lao động tại khu vực Phân trại số 2, Trại giam Thanh Cẩm (đóng tại Thanh Hóa), do mâu thuẫn bộc phát liên quan đến nội dung một bộ phim, phạm nhân Trương Văn Cường và phạm nhân Mạc Văn Trình (SN 1988) đã xảy ra tranh cãi.

Trong quá trình tranh cãi, 2 bên đã xảy ra xô xát, bị cáo Cường đã sử dụng 1 con dao (dụng cụ lao động được cấp phát) chém trọng thương Mạc Văn Trình khiến bạn tù này bị tổn thương cơ thể với tỉ lệ 12%.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND Khu vực 12 - Thanh Hóa, HĐXX TAND Khu vực 12 - Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Cường 3 năm tù quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

cố ý gây thương tích tranh cãi phạm nhân chém bạn tù trại giam Thanh Cẩm
