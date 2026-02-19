Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

Thu Hương

(NLĐO) - Hàng ngàn cảnh sát được huy động và rào chắn dựng lên quanh tòa án Seoul khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol nhận phán quyết về vụ thiết quân luật.

Trưa 19-2, đoàn xe chở cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đến Tòa án Trung tâm Quận Seoul vào khoảng 12 giờ 50 phút (giờ địa phương). 

Theo hãng tin Yonhap, phiên tòa bắt đầu lúc 15 giờ cùng ngày.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân - Ảnh 1.

Đoàn xe áp giải cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đến tòa án tại Seoul ngày 19-2 để nghe tuyên án. Ảnh: Yonhap

Chủ trì phiên tòa là Thẩm phán Ji Gwi-yeon. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện trong bộ vest không cà vạt, gật đầu chào các đồng phạm và luật sư.

Bác bỏ các lập luận bào chữa trước đó, Thẩm phán Ji cho rằng việc ông Yoon điều quân đội đến quốc hội trong đêm 3-12-2024 trong thời gian thiết quân luật ngắn ngủi là nhằm làm tê liệt cơ quan lập pháp. 

Tòa án cũng đưa ra bằng chứng cho thấy quân đội và cảnh sát đã nhận lệnh bắt giữ các đối thủ chính trị của ông Yoon, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo phe đối lập - trái ngược hoàn toàn với tuyên bố "không có kế hoạch bắt giữ" của cựu tổng thống.

Thẩm phán Ji Gwi-yeon kết tội ông Yoon Suk-yeol cầm đầu cuộc nổi dậy. Ngoài ra, cựu lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho và cựu Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong-sik cũng bị kết tội tham gia nổi loạn do đã ra lệnh phong tỏa trụ sở quốc hội.

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên phạt bị cáo Yoon Suk-yeol mức án tù chung thân. Cựu tổng thống có thời hạn một tuần để nộp đơn kháng cáo.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong phiên tòa ngày 19-2. Ảnh: Yonhap

Trước đó, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon vì cáo buộc dẫn đầu cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật bất thành vào ngày 3-12-2024.

Để ngăn chặn kịch bản bạo động từ những người ủng hộ ông Yoon gây ra tại Tòa án Quận Tây Seoul - như từng xảy ra vào tháng 1 năm ngoái, cảnh sát Seoul đã huy động khoảng 1.000 nhân viên và dùng xe buýt thiết lập rào chắn kiên cố xung quanh khu vực tòa án trong ngày 19-2. 

Mọi lối ra vào đã bị phong tỏa từ cuối tuần trước, chỉ cho phép phóng viên và các phương tiện đã đăng ký trước tiến vào cổng phía Đông tòa án.

Tình hình xung quanh tòa án trở nên căng thẳng khi hàng ngàn người từ cả hai phe ủng hộ và phản đối ông Yoon tập trung đông đảo. 

Các nhóm cánh hữu như Liên minh Tự do dự kiến huy động khoảng 4.300 người từ 9 giờ sáng 19-2 để hô vang khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho cựu tổng thống. 

Trong khi đó, nhóm cấp tiến Candlelight Action cũng lên kế hoạch tập hợp 5.000 người vào lúc 14 giờ tại ga Seocho để kêu gọi một bản án nghiêm khắc nhất.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân - Ảnh 3.

Hai luồng dư luận trái chiều bao vây tòa án Seoul ngày 19-2. Trong khi các nhóm dân sự (trái) đòi công lý và sự trừng phạt cho tội nổi loạn, những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (phải) lại nỗ lực kêu gọi trả tự do cho ông. Ảnh: Yonhap

Theo ghi nhận của hãng tin Yonhap, dù hai bên liên tục tranh cãi gay gắt và treo nhiều biểu ngữ phản đối như "Cuộc nổi loạn vẫn chưa kết thúc dù đã một năm trôi qua", hiện vẫn chưa ghi nhận vụ va chạm nào nhờ sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát.

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lãnh án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo lãnh án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật

(NLĐO) - Bản án của ông Han Duck-soo được đưa ra chỉ một ngày sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bỏ tù do liên quan đến lệnh thiết quân luật bất thành.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử

(NLĐO) - Nhóm công tố viên đặc biệt hôm 13-1 đề nghị án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì ban bố thiết quân luật hồi tháng 12-2024.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận mức án bất ngờ

(NLĐO) - Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị tuyên mức án 20 tháng tù giam do các cáo buộc tham nhũng.

Yoon Suk-yeol thiết quân luật Hàn Quốc cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo