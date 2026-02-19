Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân

Trưa 19-2, đoàn xe chở cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đến Tòa án Trung tâm Quận Seoul vào khoảng 12 giờ 50 phút (giờ địa phương).

Theo hãng tin Yonhap, phiên tòa bắt đầu lúc 15 giờ cùng ngày.

Đoàn xe áp giải cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đến tòa án tại Seoul ngày 19-2 để nghe tuyên án. Ảnh: Yonhap

Chủ trì phiên tòa là Thẩm phán Ji Gwi-yeon. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện trong bộ vest không cà vạt, gật đầu chào các đồng phạm và luật sư.

Bác bỏ các lập luận bào chữa trước đó, Thẩm phán Ji cho rằng việc ông Yoon điều quân đội đến quốc hội trong đêm 3-12-2024 trong thời gian thiết quân luật ngắn ngủi là nhằm làm tê liệt cơ quan lập pháp.

Tòa án cũng đưa ra bằng chứng cho thấy quân đội và cảnh sát đã nhận lệnh bắt giữ các đối thủ chính trị của ông Yoon, bao gồm Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo phe đối lập - trái ngược hoàn toàn với tuyên bố "không có kế hoạch bắt giữ" của cựu tổng thống.

Thẩm phán Ji Gwi-yeon kết tội ông Yoon Suk-yeol cầm đầu cuộc nổi dậy. Ngoài ra, cựu lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho và cựu Cảnh sát trưởng Seoul Kim Bong-sik cũng bị kết tội tham gia nổi loạn do đã ra lệnh phong tỏa trụ sở quốc hội.

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên phạt bị cáo Yoon Suk-yeol mức án tù chung thân. Cựu tổng thống có thời hạn một tuần để nộp đơn kháng cáo.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong phiên tòa ngày 19-2. Ảnh: Yonhap

Trước đó, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon vì cáo buộc dẫn đầu cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật bất thành vào ngày 3-12-2024.

Để ngăn chặn kịch bản bạo động từ những người ủng hộ ông Yoon gây ra tại Tòa án Quận Tây Seoul - như từng xảy ra vào tháng 1 năm ngoái, cảnh sát Seoul đã huy động khoảng 1.000 nhân viên và dùng xe buýt thiết lập rào chắn kiên cố xung quanh khu vực tòa án trong ngày 19-2.

Mọi lối ra vào đã bị phong tỏa từ cuối tuần trước, chỉ cho phép phóng viên và các phương tiện đã đăng ký trước tiến vào cổng phía Đông tòa án.

Tình hình xung quanh tòa án trở nên căng thẳng khi hàng ngàn người từ cả hai phe ủng hộ và phản đối ông Yoon tập trung đông đảo.

Các nhóm cánh hữu như Liên minh Tự do dự kiến huy động khoảng 4.300 người từ 9 giờ sáng 19-2 để hô vang khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho cựu tổng thống.

Trong khi đó, nhóm cấp tiến Candlelight Action cũng lên kế hoạch tập hợp 5.000 người vào lúc 14 giờ tại ga Seocho để kêu gọi một bản án nghiêm khắc nhất.

Hai luồng dư luận trái chiều bao vây tòa án Seoul ngày 19-2. Trong khi các nhóm dân sự (trái) đòi công lý và sự trừng phạt cho tội nổi loạn, những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (phải) lại nỗ lực kêu gọi trả tự do cho ông. Ảnh: Yonhap

Theo ghi nhận của hãng tin Yonhap, dù hai bên liên tục tranh cãi gay gắt và treo nhiều biểu ngữ phản đối như "Cuộc nổi loạn vẫn chưa kết thúc dù đã một năm trôi qua", hiện vẫn chưa ghi nhận vụ va chạm nào nhờ sự hiện diện dày đặc của lực lượng cảnh sát.