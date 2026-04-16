Thể thao

Tranh cãi trọng tài phủ bóng vòng tứ kết Champions League

Hoàng Hiệp - Ảnh: AS

(NLĐO) - Hàng loạt tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài vẫn còn tiếp diễn khi vòng tứ kết Champions League đã khép lại.

Lội ngược dòng sau thất bại

Ở cặp đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid, "Gã khổng lồ xứ Catalan" đã rất nỗ lực giành chiến thắng 2-1 tại Metropolitano trong thế thiếu người từ phút 79. Dù vậy, cách biệt tối thiểu không đủ để giúp thầy trò HLV Hansi Flick lội ngược dòng sau thất bại 0-2 trên sân nhà.

Tranh cãi trọng tài phủ bóng vòng tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Tiền vệ Fermin Lopez hứng trọn gầm giày của thủ môn Juan Musso

Đáng chú ý, trận derby Tây Ban Nha mới đây liên tục bị gián đoạn vì những quyết định của trọng tài, phần lớn gây bất lợi cho đội khách. Đỉnh điểm là tình huống Fermin Lopez hứng trọn gầm giày của thủ thành Juan Musso khi nỗ lực đánh đầu dứt điểm ở phút 25. Dù tiền vệ trẻ của Barcelona lập tức đổ gục xuống sân, trọng tài chính Clement Turpin không rút thẻ cho Musso và VAR cũng không can thiệp.

Ở trận lượt đi tại Camp Nou, đại diện xứ Catalan cũng phản ứng mạnh mẽ khi Marc Pubill để bóng chạm tay trong vòng cấm. Kết quả, tổ trọng tài hoàn toàn phớt lờ và cho trận đấu tiếp tục. Đơn khiếu nại của Barcelona sau đó đã bị Ủy ban Đạo đức và Kỷ luật UEFA bác bỏ. Cơ quan này từ chối xem xét lại tình huống gây tranh cãi trong trận tứ kết lượt đi giữa Barcelona và Atletico Madrid với lý do những sai sót chuyên môn của trọng tài (nếu có) không phải là cơ sở để thay đổi kết quả trận đấu.

Chỉ trích công tác trọng tài

Phán quyết này, cùng với những diễn biến ở trận lượt về, càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Chủ tịch Barcelona Joan Laporta đã lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài tại Champions League. 

Theo ông, đội chủ sân Camp Nou bị đối xử bất công khi những sai lầm hướng tới Barcelona càng nghiêm trọng ở trận lượt về. "Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại sau lượt đi, và UEFA không chấp nhận. Chúng tôi sẽ gửi một đơn khiếu nại khác vì những gì họ đã làm với chúng tôi mới đây là không thể chấp nhận được" - ông Laporte nhấn mạnh.

Tranh cãi trọng tài phủ bóng vòng tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Tình huống gây tranh cãi trong trận tứ kết lượt đi giữa Barcelona và Atletico Madrid

Một đại diện khác của La Liga cũng bị ảnh hưởng bởi các quyết định của trọng tài là Real Madrid. Trong trận tứ kết lượt về trên sân Allianz Arena, phút 86, Eduardo Camavinga bị truất quyền thi đấu sau khi rê bóng nhẹ khoảng 2 m, điều mà trọng tài chính Slavko Vincic cho rằng tiền vệ người Pháp cố tình câu giờ.

Tranh cãi trọng tài phủ bóng vòng tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Eduardo Camavinga phải rời sân sau khi nhận đủ 2 thẻ vàng trong trận tứ kết lượt về với Bayern Munich

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cũng chia thành 2 luồng ý kiến. Trong khi đài truyền hình RMTV của Tây Ban Nha thẳng thắn chỉ trích trọng tài Vincic, một số tờ báo lớn như The Guardian (Anh) khẳng định Camavinga phải chịu một phần trách nhiệm vì tình huống phạm lỗi không đáng có ở trận đấu vừa qua.

Dù theo quan điểm nào, chiếc thẻ đỏ của học trò HLV Alvaro Arbeloa đã thay đổi hoàn toàn cục diện, đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của Real Madrid.


Vì sao World Cup không có trọng tài VAR Đông Nam Á?

(NLĐO) - Sự vắng mặt của Đông Nam Á trong danh sách trọng tài World Cup 2026 không gây bất ngờ.

vòng tứ kết truyền thông quốc tế Atletico Madrid Champions League tranh cãi trọng tài HLV Alvaro Arbeloa
