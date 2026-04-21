Tranh cãi về Isaac: Visual quá nổi bật đến mức bị quên mất vocal thực lực?

Isaac xuất thần

Isaac với visual (ngoại hình) nổi bật cùng giọng hát nhiều cảm xúc

Tại đêm thứ 9 của concert "Anh trai say hi" vừa diễn ra tại TP HCM, Isaac khiến cộng đồng mạng xôn xao với màn trình diễn ca khúc mới mang tên "Tâm ý đổi thay". Khoảnh khắc Isaac diện trang phục lịch lãm như một hoàng tử, chơi piano và hát live đầy cảm xúc được các fan để lại nhiều bình luận khen ngợi.

Giai điệu nhẹ nhàng mà bắt tai của "Tâm ý đổi thay" cũng nhanh chóng chinh phục khán giả, khiến tất cả nhiệt tình kêu gọi Isaac hãy trở lại đường đua Vpop cùng ca khúc mới.

Không phụ lòng người hâm mộ, tối 20-4, Isaac chính thức tung poster giới thiệu sản phẩm âm nhạc "Tâm ý đổi thay", dự kiến phát hành vào ngày 24-4. Thuộc thể loại ballad, ca khúc là dịp để Isaac khoe trọn giọng ca nội lực, giàu chiều sâu sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Giữ vững phong độ "visual không tuổi" từ sân khấu concert "Anh trai say hi" đến hình ảnh trong poster mới, Isaac tiếp tục gây ấn tượng với diện mạo nổi bật cùng giọng hát nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, nam ca sĩ lựa chọn hướng đi tập trung hoàn toàn vào chất giọng khi quyết định phát hành "Tâm ý đổi thay" dưới dạng MV Visualize.

Isaac khiến Trấn Thành khen ngợi, ViruSs bất ngờ

Trên sân khấu concert "Anh trai say hi", Trấn Thành đã trực tiếp dành lời khen cho phần trình diễn "Tâm ý đổi thay" của Isaac: "Anh để ý em thường không hát ballad, nhưng bài này em thể hiện rất hay". Giao lưu cùng Trấn Thành và khán giả, Isaac chia sẻ: "Trộm vía chỉ tham gia "Anh trai say hi" năm 2024 thôi mà em được chạy show mệt nghỉ. Bản thân em rất khó nói không, vì rất muốn gặp gỡ nhiều khán giả nên em đã nhận lời đi đến rất nhiều nơi.

Mặc dù trong tay em có rất nhiều demo nhưng em chưa có thời gian để thực sự chăm chút cho một bài hát. Đến năm 2026, em rất muốn quay trở lại với âm nhạc và đang chuẩn bị cho các dự án mới".

Sau đêm diễn, đông đảo fan đã kêu gọi ViruSs thực hiện video reaction cho ca khúc. Đáp lại sự mong đợi, ViruSs nhanh chóng đăng tải video dài 19 phút, bày tỏ sự ấn tượng với tổng thể phần trình diễn.

Bên cạnh lời khen về ngoại hình "góc nào cũng đẹp trai" của Isaac, anh cũng đặc biệt chú ý đến phần âm nhạc và màn xử lý high note sáng, đầy năng lượng của nam ca sĩ trong bản ballad mang hơi hướng pop rock khá lạ tai. Giống như người hâm mộ, ViruSs cũng "trông ngóng" Isaac ra mắt phiên bản nhạc số chính thức của "Tâm ý đổi thay".

Isaac sở hữu vẻ đẹp không tuổi

Năm 2024, Isaac ghi dấu ấn tại "Anh trai say hi" với hình ảnh một nghệ sĩ bản lĩnh và giàu kinh nghiệm - người luôn giữ phong độ ổn định xuyên suốt hành trình. Không ồn ào, Isaac chinh phục khán giả bằng khả năng dẫn dắt tinh tế và tinh thần đồng đội rõ nét. Chính sự điềm tĩnh và kinh nghiệm đã giúp anh trở thành một trong những nhân tố chủ chốt của đội hình chiến thắng, đồng thời để lại dấu ấn đẹp như một "anh cả" thầm lặng nhưng đầy sức nặng trong lòng người xem.

Bước ra từ chương trình, Isaac trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, thương hiệu tin tưởng lựa chọn cho các chiến dịch quảng cáo nhờ hình ảnh tích cực và độ nhận diện cao, đồng thời liên tục xuất hiện trong các sự kiện giải trí lớn nhỏ.