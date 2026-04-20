Giải trí

Vũ Thảo My kết hợp cùng "anh trai Philippines" Gelo Rivera

Thùy Trang

(NLĐO) - Poster vừa lên, fan đã "đào" ra danh tính anh trai Philippines: Vũ Thảo My bắt tay trưởng nhóm BGYO trong MV mới.

Fan truy vết "trai đẹp" trong sản phẩm mới của Vũ Thảo My

Vũ Thảo My kết hợp cùng "anh trai Philippines" Gelo Rivera - Ảnh 1.

Trai đẹp trong MV "Gã săn mồi" của Vũ Thảo My

Poster "Gã săn mồi" vừa ra mắt, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "truy tìm" danh tính nghệ sĩ quốc tế xuất hiện bên cạnh Vũ Thảo My.

Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên Gelo Rivera - nam thần thế hệ mới của làn sóng P-pop – đã trở thành tâm điểm chú ý.

Màn kết hợp bất ngờ này nhanh chóng gây chú ý và khiến màn comeback (trở lại) của Vũ Thảo My được kỳ vọng hơn bao giờ hết.

Gelo Rivera (tên thật Angelo Troy Rivera, sinh ngày 18-4-2001) hiện là trưởng nhóm của BGYO – nhóm nhạc nam nổi bật trực thuộc Star Magic (ABS-CBN), một trong những hệ thống giải trí hàng đầu tại Philippines.

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 cùng ngoại hình chuẩn mẫu, Gelo nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Philippines. Trong BGYO, anh đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như Leader, Lead Rapper, Lead Dancer, Center và Face of the Group, thể hiện sự toàn diện trong cả âm nhạc lẫn trình diễn sân khấu.

Vũ Thảo My kết hợp cùng "anh trai Philippines" Gelo Rivera - Ảnh 2.

Fan nhanh chóng tìm ra danh tính trai đẹp trong MV Vũ Thảo My

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Gelo còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang và giải trí quốc tế. Anh từng tham dự show diễn của Tommy Hilfiger trong khuôn khổ BST Fall 2023 tại Bangkok, đồng thời lấn sân sang diễn xuất với các dự án phim, trong đó có phiên bản Philippines của True Beauty.

Cú bắt tay mang màu sắc quốc tế

Sự kết hợp giữa Vũ Thảo My và Gelo Rivera trong "Gã săn mồi" được kết nối bởi Shaun Phạm – CEO/Founder của Spotlight Asia. Đây là đơn vị đóng vai trò cầu nối, đưa hai nghệ sĩ đến với nhau, mở ra một dự án mang tính giao thoa văn hóa giữa V-pop và P-pop.

Việc lựa chọn một nghệ sĩ Philippines ngay trong sản phẩm comeback cho thấy định hướng mở rộng thị trường và làm mới hình ảnh của Vũ Thảo My, đồng thời phản ánh xu hướng nâng tầm chất lượng sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ.

Gelo Rivera và Vũ Thảo My - hai gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Đông Nam Á - "Gã Săn Mồi" được kỳ vọng sẽ không chỉ tạo hiệu ứng tại thị trường trong nước mà còn mở rộng sức lan tỏa ra quốc tế.

Vũ Thảo My kết hợp cùng "anh trai Philippines" Gelo Rivera - Ảnh 3.

Cú bắt tay mang sắc màu quốc tế của Vũ Thảo My

MV "Gã săn mồi" của Vũ Thảo MY ra mắt trên tất cả các nền tảng nhạc số bằng 2 phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh. Vũ Thảo My ghi dấu với danh hiệu Quán quân chương trình Our Song, khẳng định khả năng làm chủ sân khấu và sự linh hoạt trong cách tiếp cận âm nhạc.

Đồng thời, cô cũng từng thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình "Em xinh say hi" cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ thế hệ mới - không chỉ mạnh về âm nhạc mà còn sở hữu tư duy hình ảnh và phong cách cá nhân rõ nét.

Trong hành trình phát triển, Vũ Thảo My kiên định với định hướng Pop/R&B, tập trung vào việc hoàn thiện cách xử lý giọng hát, cảm xúc và tổng thể sản phẩm.

Mỗi dự án đều cho thấy sự đầu tư bài bản từ âm nhạc đến hình ảnh, từng bước định hình một ngôn ngữ nghệ thuật mang dấu ấn riêng và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Vũ Thảo My xinh "đáo để" ở Em xinh

Vũ Thảo My xinh "đáo để" ở Em xinh

(NLĐO) - Vũ Thảo My đến với "Em xinh say hi", không chỉ hát hay, xinh "đáo để" mà còn rất hài.

