Tranh luận quanh đề cử Giải Emmy 2025

Dù trước đó, phim được người trong giới dự đoán sẽ góp tên tranh tài ở những hạng mục về diễn xuất, thiết kế sản xuất… Một số bình luận cho rằng việc "Squid Game 2" trắng tay là không công bằng với loạt phim đã tạo được tiếng vang quốc tế. Tác phẩm cũng nhận được số điểm 83% trên Rotten Tomatoes.

Ngoài bất ngờ ở "Squid Game 2", danh sách đề cử còn gây tranh luận ở tác phẩm "James Bond" của Lisa (nhóm BlackPink). Nguyên nhân vì màn trình diễn này từng bị không ít khán giả chê dở, là phần thể hiện của Lisa bị nghi hát nhép. Nam diễn viên Pedro Pascal được đề cử hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai diễn trong phim "The Last of Us" cũng gây tranh cãi.

Phim “Squid Game 2” không nhận được đề cử Emmy 2025 gây nhiều tranh luận. Ảnh: NETFLIX

Lễ trao Giải Emmy 2025 sẽ diễn ra ngày 14-9 với MC là nghệ sĩ Nate Bargatze. Phim "Severance" mùa 2 là tác phẩm dẫn đầu danh sách với 27 đề cử, theo sau là "The Penguin" với 24 đề cử.