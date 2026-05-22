Trao 600 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Tin, ảnh, clip: Liên Anh

(NLĐO) - 600 triệu đồng hỗ trợ 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Chiều 22-5, bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) nhân dịp Tháng Hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1-6.

600 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh 1.
600 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - thăm hỏi, trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Cùng tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe bệnh nhi, động viên các em và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị

Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại bệnh viện, mỗi trường hợp 2 triệu đồng). Tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng, do Tập đoàn Xăng dầu tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi, động viên các em và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị. Bà ghi nhận và động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt nhất cho trẻ em.

Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chương trình được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước.

Sau hơn 34 năm hoạt động, hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động gần 8.800 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 36 triệu lượt trẻ em. Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động gần 2.000 tỉ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, hiện vật để hỗ trợ hơn 8 triệu lượt trẻ em khó khăn trên toàn quốc.

Hiện cả nước có hơn 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó còn trên 800.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự chung tay của cộng đồng để không em nào bị bỏ lại phía sau.


