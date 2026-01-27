HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Trao Báo Xuân Nhân Dân 2026 tới cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

Yến Anh

(NLĐO)- Báo Nhân Dân trao tặng báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo trên phạm vi cả nước.

Ngày 27-1 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ phát hành và trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các khu vực biên giới và hải đảo. Hoạt động thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cơ quan báo chí của Đảng đối với các lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

- Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ

Tổng số Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 được phát hành để trao tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo dự kiến khoảng 40.000 tờ, tương đương với năm 2025, với sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và các tổ chức, cá nhân.

Hoạt động phát hành và trao tặng Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân - tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân - trong việc lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 17-1-2026, tại trụ sở Báo Nhân Dân, Báo Nhân Dân đã trao tặng khoảng 5.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tới Bộ Tư lệnh Hải quân và đại diện cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa. Đây là những ấn phẩm đầu tiên của Báo Xuân năm nay được gửi tới các lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, trong khi toàn bộ số Báo Xuân vẫn đang trong quá trình in ấn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và mong muốn kịp thời mang không khí Tết, thông tin chính thống của Đảng đến với cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo.

- Ảnh 2.

Báo Nhân Dân trao báo Xuân Bính Ngọ 2026 tới cán bộ, chiến sĩ biên giới và hải đảo

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh Báo Xuân Nhân Dân không chỉ là một ấn phẩm báo chí đặc biệt mừng Xuân mới, mà còn là món quà tinh thần giàu ý nghĩa, chuyển tải tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động trao tặng Báo Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tiếp thêm động lực để các lực lượng vững vàng nơi tuyến đầu trong những ngày Tết đến, Xuân về.

    Thông báo