Trao tặng báo Xuân Nhân Dân tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Báo Nhân Dân có truyền thống tốt đẹp là trao khoảng 40 nghìn số báo Tết tặng lực lượng vũ trang, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo. Năm nay, Báo Nhân Dân quyết định trao 5.000 tờ Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 đầu tiên tặng lực lượng Hải quân đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ trao tặng

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, năm nay, Báo Nhân Dân đặt tên cho số báo Tết là "Xuân Cất cánh" tổng kết năm 2025 với rất nhiều sự kiện nổi bật, sự thay đổi lớn lao của đất nước, đồng thời hướng tới năm 2026 cũng như chặng đường tiếp theo, một giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình, với mong muốn đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhà báo Lê Quốc Minh mong muốn các số báo Xuân của Báo Nhân Dân - với các bài viết được đầu tư hết sức công phu, sẽ sớm đến được tay những người lính Hải quân, để các cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo cảm nhận được sắc Xuân đang về cũng như tình cảm của hậu phương hướng về tiền tuyến.

Nhà báo Lê Quốc Minh trao tặng áo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 cho đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân

"Chúng tôi luôn dành những ấn phẩm đầu tiên cho Trường Sa, bởi để một tờ báo đến được với cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa là cả một hành trình dài, chứa đựng nhiều tình cảm và trách nhiệm"- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa bày tỏ vinh dự được khi đón nhận các số báo Xuân gửi đến cán bộ, chiến sĩ. Đây là món quà Xuân thể hiện tình cảm của Báo Nhân Dân, là sự động viên tinh thần vô giá với những người làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo.

Báo Xuân Nhân Dân 2026 có chủ đề "Xuân cất cánh"

Trung tá Nguyễn Tư Hóa cho hay sẽ sớm chuyển các số Báo Nhân Dân Xuân Bính Ngọ 2026 tới tay các cán bộ, chiến sĩ - những người luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ dịp Tết, để họ cảm nhận được sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, tình cảm của hậu phương và nắm vững những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những thành tựu của đất nước được truyền tải các số báo".