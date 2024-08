Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao giải cho tác giả đoạt giải

Cuộc thi trực tuyến "Công nhân viên chức - lao động tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động" do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, giao Ban Quan hệ lao động phối hợp Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã ghi nhận 836.177 người thuộc 82 LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tham gia. Có 34.772 người trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm.

Cuộc thi nhằm Nâng cao kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường. Qua đó phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch,Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao giải cho các tác giả

Tổng kết cuộc thi, đơn vị có số người tham gia thi đông nhất là Công đoàn Giáo dục Việt Nam (96.184 người tham gia); thứ 2 là LĐLĐ TP Hà Nội (45.271 người tham gia), vị trí thứ ba là LĐLĐ TP HCM (44.173 người tham gia); vị trí thứ 4 là: LĐLĐ tỉnh Nghệ An (36.152 người tham gia).

Đơn vị có tỉ lệ đoàn viên tham gia dự thi cao nhất: Công đoàn Giáo dục Việt Nam (233,64% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ 2 là Công đoàn Y tế Việt Nam (56,07% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ 3 là LĐLĐ tỉnh Hòa Bình (31,98% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ 4 là Công đoàn Điện Lực Việt Nam (28,34% đoàn viên của đơn vị tham gia thi); thứ 5 là LĐLĐ tỉnh Lào Cai (24,02% đoàn viên của đơn vị tham gia thi).

Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất tập thể cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất (Công đoàn Giáo dục Việt Nam) và đơn vị có tỉ lệ người dự thi trên tổng số CNV-LD cao nhất (Công đoàn Y tế Việt Nam). Trao 2 giải Nhì cho LĐLĐ TP Hà Nội và LĐLĐ tỉnh Hòa Bình; trao 4 giải Ba cho các LĐLĐ: TP HCM, Nghệ An, Lào Cai, Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo Tạp chí Lao động và Công đoàn trao giải cho các tác giả, đại diện các đơn vị

Về cá nhân, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Hoàn (cơ quan Công đoàn Dệt may Việt Nam) cùng với đó trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân

Theo Ban tổ chức, nhiều đơn vị xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm của đơn vị trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia và có thống kê, đánh giá để trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực cuộc thi.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải cho các tác giả, đại diện các đơn vị

Trong phần nội dung viết về chủ đề An toàn vệ sinh lao động, nhiều đoàn viên đã có những ý tưởng hay; nhiều bài viết đã tạo được cảm xúc khi kể về chính những câu chuyện của người thân, đồng nghiệp không may bị tai nạn lao động và rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên để cảnh tỉnh người lao động, doanh nghiệp lơ là hoặc không quan tâm đến vấn đề An toàn vệ sinh lao động.

Nhiều người dự thi còn trích dẫn các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gần đây ở Đồng Nai, Yên Bái,… để kiến nghị các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công nhân lao động cần quan tâm và có phương pháp phòng ngừa để không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.