Trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025: Có tên "Tổ quốc trong tim" và Soobin Hoàng Sơn

Tối 16-1, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (TP HCM), Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Đêm chung kết Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc 2025 (Bảng B), đồng thời trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025. Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự chương trình có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; TS Lê Trọng Nin, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM...

Những giọng ca thính phòng chín muồi

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt sôi động với nhiều hoạt động chuyên môn quy mô lớn, gắn chặt với các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh, thông qua các liên hoan và hoạt động chuyên môn, nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, đặc biệt là lực lượng trẻ, đã có cơ hội tỏa sáng, được ghi nhận và khẳng định vị trí trong đời sống âm nhạc đương đại. Bên cạnh đó, đội ngũ nhạc sĩ cũng tích cực đồng hành cùng các sự kiện lớn của đất nước, từ các chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia đến những hoạt động mang dấu ấn lịch sử.

Các thí sinh bảng B thể hiện tại đêm chung kết

Trong khuôn khổ lễ trao giải, đêm chung kết cuộc thi iếng hát Thính phòng toàn quốc 2025 là phần tranh tài của 5 thí sinh Bảng B (từ 35 tuổi trở lên), những giọng ca đã đạt độ chín về kỹ thuật thanh nhạc lẫn trải nghiệm nghệ thuật.

Mỗi thí sinh trình bày 2 tác phẩm, gồm một tác phẩm với piano và một tác phẩm cùng dàn nhạc thính phòng Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, dưới sự chỉ huy của NSND, nhạc trưởng Phạm Ngọc Khôi.

Giải nhất thuộc về Bùi Huyền Trang và Trần Nguyễn Kim Ngân

Các aria kinh điển của Verdi, Don Carlos, Rigoletto… được đặt cạnh những tác phẩm thanh nhạc Việt Nam giàu chiều sâu như "Trường ca Sông Lô", "Người là niềm tin tất thắng", "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam", "Biết ơn chị Võ Thị Sáu"…

Kết quả, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba,1 giải biểu diễn ấn tượng và 1 giải chuyên đề xuất sắc về đề tài cách mạng.

Vinh danh những sáng tạo âm nhạc tiêu biểu

Sau phần thi, chương trình bước sang Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 nhằm tôn vinh các nhạc sĩ, nghệ sĩ và công trình âm nhạc xuất sắc ở các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo.

Năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 250 tác phẩm của 250 tác giả trên cả nước. Trong đó, thanh nhạc chiếm số lượng lớn nhất với 205 tác phẩm; khí nhạc có 27 tác phẩm; lĩnh vực lý luận gồm 13 công trình nghiên cứu, giáo trình, sưu tầm. Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn và hạng mục Giải thưởng Sol Vàng, Sol Bạc dành cho những sản phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao và sức lan tỏa xã hội.

NSƯT Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam lên trao bằng và cúp Sol bạc cho các tác giả, tác phẩm

Điểm nhấn của mùa giải là giải đặc biệt chủ đề "Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được trao cho MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí. Các giải A, B, C lần lượt trao cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc.

Giải thưởng Sol Bạc năm 2025 thuộc về chương trình "Hẹn ước Bắc Nam" (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Nhân Dân), hạng mục chương trình nghệ thuật chính luận; tác phẩm "Xoay tròn" (Hoàng Dũng), hạng mục Live concert; tác phẩm "Hồn Việt" (Hoài An), hạng mục Album âm nhạc; MV "Vị nhà" (Đen Vâu), hạng mục MV ca nhạc.

Một số hạng mục đoạt giải Sol vàng năm 2025

Giải thưởng Sol vàng 2025 hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận trao cho chương trình "Tổ quốc trong tim" (Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội); hạng mục Live concert xuất sắc trao cho "Giấc mơ Son" (Giáng Son); hạng mục Album âm nhạc thuộc về "Cuốn phim" (Nguyễn Vĩnh Tiến, NSND Thanh Lam) ; hạng mục MV âm nhạc thuộc về MV "Tự hỏi" (Trung Trần, Lope Pham, Hồng Nhung); hạng mục ca sĩ xuất sắc thuộc về ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Chương trình "Tổ quốc trong tim" và ca sĩ Soobin Hoàng Sơn là 2 ứng viên của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025. Giải thưởng do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức thực hiện.

