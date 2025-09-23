Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, cho biết lễ trao giải được tổ chức ngày 27-9 tại Trung tâm Hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ… Đây là giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch Việt Nam, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức và cơ sở giáo dục đào tạo có uy tín, các cơ quan truyền thông, báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành du lịch Việt Nam.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707 ngàn tỉ đồng. Bên cạnh đó, Du lịch Việt Nam cũng tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong báo cáo đánh giá về chỉ số năng lực phát triển du lịch do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố.
