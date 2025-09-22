Thu nhập 4.700 USD/năm, người Việt chơi lớn chi 1.500 USD mua iPhone 17

Năm đầu mở bán iPhone cùng thời điểm với nhiều thị trường lớn trên thế giới, các hệ thống bán lẻ ghi nhận doanh số bất ngờ.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện Viettel Store, thông tin sự kiện mở bán diễn ra đồng loạt tại gần 500 siêu thị trên toàn quốc. Ban lãnh đạo Viettel Store trực tiếp trao iPhone 17 và iPhone Air cho khách hàng tại 6 điểm trả hàng lớn ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Phú Thọ và Tây Ninh.

Trước đó, Viettel Store cũng công bố có gần 70.000 đơn đặt cọc mua iPhone thế hệ mới nhất.

Ngay từ đêm 18-9, nhiều người đã xếp hàng để chờ đợi trở thành một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 17 Pro Max - phiên bản cao cấp nhất với giá từ 38 triệu đồng (khoảng 1.500 USD). Trên Apple Store trực tuyến, bản Pro Max 256 GB "cháy" hàng chỉ sau chưa đầy 10 phút mở bán.

Khách hàng nhận iPhone 17 trong ngày đầu mở bán - Ảnh: Nguyễn Hải

Hệ thống TopZone cũng xác nhận đã bán ra hơn 100.000 chiếc iPhone 17 trong đợt mở bán đầu tiên.

Hệ thống Di Động Việt ghi nhận gần 27.000 lượt đặt cọc, trong đó 65% chọn iPhone 17 Pro Max - với bản 256 GB màu cam vũ trụ chiếm đến 60% trong số đó. iPhone 17 Pro chiếm 20%, iPhone 17 chiếm 11% với màu được ưa chuộng nhất là tím oải hương, iPhone Air chiếm 4% - màu trắng mây dẫn đầu doanh số.

Đại diện Minh Tuấn Mobile thông tin có 18.000 đơn đặt hàng iPhone 17, riêng trong ngày mở bán đã giao được khoảng 300 máy. Còn Shopdunk trong ngày đầu mở bán đã bàn giao khoảng 3.000 máy cho khách hàng.

Trong khi đó, CellphoneS chưa công bố doanh số cụ thể song cũng cho biết đã tổ chức tới 10 sự kiện mở bán lớn tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác.

Việc mở bán iPhone 17 đồng thời với quốc tế khẳng định sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng Việt được cho là sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu sản phẩm công nghệ hàng đầu, cũng là để thể hiện "đẳng cấp", "phong cách".

Theo thống kê chưa đầy đủ từ các hệ thống bán lẻ, đến nay đã có khoảng 200.000 đơn đặt mua iPhone 17.

Đáng chú ý, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện khoảng 4.700 USD/năm (tương đương khoảng 124 triệu đồng), có hàng trăm ngàn người vẫn sẵn sàng chi 1.000 - 1.500 USD để được sở hữu chiếc điện thoại thế hệ mới nhất của iPhone.

Ông Việt Anh, quản lý một cửa hàng bán lẻ hàng công nghệ tại TP HCM, cho rằng giá iPhone hiện quá cao so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam song sức hút của sản phẩm công nghệ này vẫn đủ mạnh khiến nhiều người sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm để được sở hữu.