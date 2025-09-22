Vừa mở bán, iPhone 17 đã bị tố dễ trầy xước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Vừa mở bán, iPhone 17 đã bị tố dễ trầy xước

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Không ít người lo lắng khi bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua chiếc iPhone 17 nhưng chỉ sơ sẩy là bị trầy xước gây mất thẩm mỹ.

Ngay sau khi iPhone 17 chính thức đến tay người dùng tại Việt Nam, một vấn đề rất được quan tâm là dòng máy này khá dễ bị trầy xước. 

Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, không ít người phản ánh iPhone 17 "mong manh" hơn so với kỳ vọng, đặc biệt ở phần khung viền và màn hình.

Theo thông tin từ Apple, iPhone 17 sử dụng khung hợp kim nhôm - titan siêu nhẹ cho các phiên bản tiêu chuẩn và thép không gỉ bản Pro. Vật liệu này giúp giảm trọng lượng, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái nhưng cũng dễ trầy khi va chạm nhẹ với chìa khóa, đồng xu hay bề mặt cứng. 

So với iPhone 15 hay 16 vốn có độ bền cao hơn, nhiều người cho rằng iPhone thế hệ mới nhất có phần "dễ tổn thương" khi dùng trần (không ốp lưng).

Đối với mặt kính, dù Apple tuyên bố sử dụng công nghệ "Ceramic Shield thế hệ mới", thực tế trải nghiệm của người dùng cho thấy mặt trước và sau của máy vẫn dễ bị xước sau vài tuần sử dụng mà không dán bảo vệ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng Apple đã ưu tiên độ mỏng, nhẹ và thẩm mỹ hơn là độ bền vật lý? Trong giá iPhone 17 tăng cao hơn so với dự đoán ban đầu thì chất lượng dường như chưa làm hài lòng các iFan khó tính.

Vừa mở bán, iPhone 17 đã bị tố dễ trầy xước- Ảnh 1.

Chiếc iPhone 17 mới được cho là bị trầy

Các chuyên gia công nghệ nhận định rằng việc iPhone 17 dễ bị trầy là hệ quả của xu hướng thiết kế smartphone hiện nay. Người dùng ngày càng đòi hỏi máy mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng vẫn phải có tính thẩm mỹ cao. Để đạt được điều đó, nhà sản xuất buộc phải chọn vật liệu cao cấp nhưng lại dễ bị tổn thương bề mặt. Điều này không chỉ xảy ra với Apple mà còn với nhiều hãng điện thoại Android cao cấp khác. 

Ở iPhone 17, các cạnh được vát phẳng, sắc nét hơn, tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, thiết kế phẳng cũng đồng nghĩa với việc lực va chạm dễ tập trung vào các điểm tiếp xúc nhỏ, khiến bề mặt dễ bị hằn vết trầy.

Với mức giá từ vài chục triệu đồng, hầu hết chủ sở hữu đều lập tức trang bị ốp lưng, miếng dán màn hình hoặc dán phủ toàn thân ngay khi mua iPhone 17. Thậm chí, thị trường phụ kiện ngay trong tuần đầu mở bán iPhone 17 đã chứng kiến doanh số tăng mạnh, đặc biệt ở các loại dán chống trầy cao cấp.

Kỹ thuật viên của một cửa hàng chuyên bán iPhone tại TP HCM cho rằng iPhone 17 dễ trầy không hẳn là lỗi sản xuất mà do đặc tính vật liệu. "Titan và kính ceramic shield có độ cứng cao nhưng không đồng nghĩa với chống trầy tuyệt đối. Trên thang Mohs, kính dù cứng vẫn có thể bị các vật liệu khác như cát, đá, kim loại tác động để lại vết xước" - kỹ thuật viên này phân tích.


Tin liên quan

CEO Apple Tim Cook nói lý do tăng giá iPhone 17

CEO Apple Tim Cook nói lý do tăng giá iPhone 17

(NLĐO) - Giám đốc điều hành Apple Tim Cook khẳng định giá iPhone 17 tăng không liên quan chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đặt trước iPhone 17, coi chừng rơi vào bẫy

(NLĐO) - Ngay khi Apple công bố chương trình đặt trước iPhone 17, Kaspersky ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các chiến dịch lừa đảo toàn cầu

VIDEO: Cận cảnh "đập hộp" iPhone 17 Pro Max tại TP HCM

(NLĐO) - iPhone 17 Series chính thức mở bán và giao hàng vào 8 giờ sáng nay, 19-9. iPhone Air "cháy hàng", đa phần người dân chọn mua vì màu sắc và hiệu năng.

iphone 17 Apple
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo