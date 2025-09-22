Vừa mở bán, iPhone 17 đã bị tố dễ trầy xước

Ngay sau khi iPhone 17 chính thức đến tay người dùng tại Việt Nam, một vấn đề rất được quan tâm là dòng máy này khá dễ bị trầy xước.

Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, không ít người phản ánh iPhone 17 "mong manh" hơn so với kỳ vọng, đặc biệt ở phần khung viền và màn hình.

Theo thông tin từ Apple, iPhone 17 sử dụng khung hợp kim nhôm - titan siêu nhẹ cho các phiên bản tiêu chuẩn và thép không gỉ bản Pro. Vật liệu này giúp giảm trọng lượng, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái nhưng cũng dễ trầy khi va chạm nhẹ với chìa khóa, đồng xu hay bề mặt cứng.

So với iPhone 15 hay 16 vốn có độ bền cao hơn, nhiều người cho rằng iPhone thế hệ mới nhất có phần "dễ tổn thương" khi dùng trần (không ốp lưng).

Đối với mặt kính, dù Apple tuyên bố sử dụng công nghệ "Ceramic Shield thế hệ mới", thực tế trải nghiệm của người dùng cho thấy mặt trước và sau của máy vẫn dễ bị xước sau vài tuần sử dụng mà không dán bảo vệ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng Apple đã ưu tiên độ mỏng, nhẹ và thẩm mỹ hơn là độ bền vật lý? Trong giá iPhone 17 tăng cao hơn so với dự đoán ban đầu thì chất lượng dường như chưa làm hài lòng các iFan khó tính.

Chiếc iPhone 17 mới được cho là bị trầy

Các chuyên gia công nghệ nhận định rằng việc iPhone 17 dễ bị trầy là hệ quả của xu hướng thiết kế smartphone hiện nay. Người dùng ngày càng đòi hỏi máy mỏng hơn, nhẹ hơn nhưng vẫn phải có tính thẩm mỹ cao. Để đạt được điều đó, nhà sản xuất buộc phải chọn vật liệu cao cấp nhưng lại dễ bị tổn thương bề mặt. Điều này không chỉ xảy ra với Apple mà còn với nhiều hãng điện thoại Android cao cấp khác.

Ở iPhone 17, các cạnh được vát phẳng, sắc nét hơn, tạo cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, thiết kế phẳng cũng đồng nghĩa với việc lực va chạm dễ tập trung vào các điểm tiếp xúc nhỏ, khiến bề mặt dễ bị hằn vết trầy.

Với mức giá từ vài chục triệu đồng, hầu hết chủ sở hữu đều lập tức trang bị ốp lưng, miếng dán màn hình hoặc dán phủ toàn thân ngay khi mua iPhone 17. Thậm chí, thị trường phụ kiện ngay trong tuần đầu mở bán iPhone 17 đã chứng kiến doanh số tăng mạnh, đặc biệt ở các loại dán chống trầy cao cấp.

Kỹ thuật viên của một cửa hàng chuyên bán iPhone tại TP HCM cho rằng iPhone 17 dễ trầy không hẳn là lỗi sản xuất mà do đặc tính vật liệu. "Titan và kính ceramic shield có độ cứng cao nhưng không đồng nghĩa với chống trầy tuyệt đối. Trên thang Mohs, kính dù cứng vẫn có thể bị các vật liệu khác như cát, đá, kim loại tác động để lại vết xước" - kỹ thuật viên này phân tích.



