Trao học bổng hơn 10 tỉ đồng cho sinh viên Việt Nam

Văn phòng Đại diện của Đại học Hồng Kông tại Việt Nam (HKU VN) vừa kỷ niệm 2 năm thành lập với sự kiện có tên gọi "REIvolution: Celebrating Two Years of Research, Education and Impact - Những đột phá trong 2 năm nghiên cứu, giáo dục và tạo tác động".

Đại học Hồng Kông (HKU) được xếp hạng 17 trong số các trường đại học hàng đầu thế giới. PGS-TS Phan Quang Tuấn, Trưởng Đại diện HKU VN, cho biết trước đây học sinh Việt Nam thường chọn du học tại Mỹ, Úc, Anh và Singapore. Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, HKU đã tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, tài chính, kinh doanh và xây dựng kết nối mạnh mẽ giữa hai bên.

Thống kê năm 2023 cho thấy Trung Quốc đã trở thành điểm đến du học phổ biến thứ ba, vượt qua cả Anh và Singapore. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của các lãnh đạo doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam đối với việc học tập và kinh doanh tại Hồng Kông nói riêng và Trung Quốc nói chung.

PGS-TS Phan Quang Tuấn cho biết HKU là một trong những trường hàng đầu châu Á và ngày càng được biết đến nhiều như một điểm đến giáo dục lý tưởng. Ảnh: HKU VN

Trong hai năm qua, HKU VN đã tổ chức thành công hơn 10 hội thảo quốc tế, tọa đàm với doanh nghiệp, sự kiện khoa học thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học giả, nhà nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, HKU VN tiếp tục trở thành bệ phóng cho hơn 30 học sinh, sinh viên tài năng của Việt Nam tham gia học tập và nghiên cứu ở bậc cử nhân và thạc sĩ tại Hồng Kông. Ảnh: HKU VN

Trong hai năm 2023 và 2024, HKU (với hơn 90 chuyên ngành) đã dành gói học bổng hơn 2 triệu đô la Mỹ bậc cử nhân và thạc sĩ cho bạn trẻ Việt Nam. HKU thực hiện chuỗi chương trình trao đổi và giao lưu giúp cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên khám phá văn hoá và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm đã công bố chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam với tổng giá trị lên đến hơn 10 tỉ đồng mỗi năm. Ảnh: HKU VN

Dịp này, HKU VN ký bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) và Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (HUB) đánh dấu mở rộng hợp tác với các đại học uy tín trong nước.