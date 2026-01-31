HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Trao hơn 7.500 phần quà hỗ trợ người dân miền Trung đón Tết

Q.Nhật

(NLĐO) - Các phần quà được trao đến người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, với sự phối hợp của Ủy ban MTTQ địa phương

Ngày 31-1Carlsberg Việt Nam cho biết tiếp tục triển khai chương trình thường niên "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", trao hơn 7.500 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 7 tỉnh, thành miền Trung.

Carlsberg Việt Nam trao 7.500 suất quà Tết cho người dân miền Trung - Ảnh 1.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, trao quà cho người dân miền Trung.

Các phần quà gồm những mặt hàng nhu yếu phẩm được trao tận tay người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời trước thềm năm mới.

Năm 2026 đánh dấu 11 năm liên tiếp chương trình được Carlsberg Việt Nam duy trì tại miền Trung. Với chủ đề "Miền Trung vững vàng, Tết tràn hạnh phúc", chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để người dân an tâm đón Tết sau một năm nhiều khó khăn.

Carlsberg Việt Nam trao 7.500 suất quà Tết cho người dân miền Trung - Ảnh 2.

Carlsberg Việt Nam cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao quà cho người dân địa phương

Trước đó, năm 2025, khi miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Carlsberg Việt Nam đã đóng góp 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cứu trợ và phục hồi tại Huế và Đà Nẵng, góp phần giúp người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam khẳng định: "Cam kết của Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung không chỉ là phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp cuộc sống của người dân ngày càng trọn vẹn, vững vàng và ý nghĩa hơn. Thông qua chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", chúng tôi hy vọng có thể cùng người dân mở ra một năm mới khởi sắc, đồng thời tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực – vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".

"Tết đủ đầy, Tết yêu thương" là một trong những chương trình cộng đồng tiêu biểu của Carlsberg Việt Nam. Sau hơn 10 năm, chương trình đã hỗ trợ hơn 75.000 hộ gia đình, góp phần khẳng định cam kết phát triển bền vững và sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với miền Trung.

Tin liên quan

Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho Huế và Đà Nẵng khắc phục lũ lụt

Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho Huế và Đà Nẵng khắc phục lũ lụt

(NLĐO) - Carlsberg Việt Nam đã trao tặng TP Huế 1 tỉ đồng, TP Đà Nẵng 500 triệu đồng để cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân khắc phục khó khăn sau mưa lũ.

Carlsberg Việt Nam năm thứ 3 đưa nước sạch đến với 5 tỉnh miền Trung

(NLĐO) - Công ty Carlsberg Việt Nam cam kết triển khai 5 dự án trong chương trình Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương năm thứ 3 liên tiếp để thể hiện trách nhiệm gắn với cộng đồng.

Báo Người Lao Động trao quà Tết cho học sinh nghèo Cần Thơ

(NLĐO) – Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm giỏ quà Tết và 500.000 đồng học bổng.

trao quà Tết nguyên đán quà tết Tết cổ truyền bia huda Carlsberg Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo