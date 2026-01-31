Trao hơn 7.500 phần quà hỗ trợ người dân miền Trung đón Tết

Ngày 31-1, Carlsberg Việt Nam cho biết tiếp tục triển khai chương trình thường niên "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", trao hơn 7.500 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 7 tỉnh, thành miền Trung.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, trao quà cho người dân miền Trung.

Các phần quà gồm những mặt hàng nhu yếu phẩm được trao tận tay người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời trước thềm năm mới.

Năm 2026 đánh dấu 11 năm liên tiếp chương trình được Carlsberg Việt Nam duy trì tại miền Trung. Với chủ đề "Miền Trung vững vàng, Tết tràn hạnh phúc", chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để người dân an tâm đón Tết sau một năm nhiều khó khăn.

Carlsberg Việt Nam cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao quà cho người dân địa phương



Trước đó, năm 2025, khi miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Carlsberg Việt Nam đã đóng góp 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cứu trợ và phục hồi tại Huế và Đà Nẵng, góp phần giúp người dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam khẳng định: "Cam kết của Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung không chỉ là phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp cuộc sống của người dân ngày càng trọn vẹn, vững vàng và ý nghĩa hơn. Thông qua chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", chúng tôi hy vọng có thể cùng người dân mở ra một năm mới khởi sắc, đồng thời tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực – vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".

"Tết đủ đầy, Tết yêu thương" là một trong những chương trình cộng đồng tiêu biểu của Carlsberg Việt Nam. Sau hơn 10 năm, chương trình đã hỗ trợ hơn 75.000 hộ gia đình, góp phần khẳng định cam kết phát triển bền vững và sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với miền Trung.