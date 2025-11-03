Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho Huế và Đà Nẵng khắc phục lũ lụt

Ngày 3-11, Carlsberg Việt Nam cho biết đã hỗ trợ tổng cộng 1,5 tỉ đồng nhằm chung tay khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung, đặc biệt là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là TP Huế và Đà Nẵng .

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế (thứ 4 từ phải sang) tiếp nhận khoản hỗ trợ 1 tỉ đồng từ Carlsberg Việt Nam.



Trong đó, 1 tỉ đồng được Carlsberg Việt Nam trao cho TP Huế và 500 triệu đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng. Nguồn kinh phí này đã được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hai địa phương để kịp thời triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất sau mưa lũ.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam trực tiếp trao tặng khoản hỗ trợ 500 triệu đồng TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo chính quyền TP Huế và Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời và đầy ý nghĩa của Carlsberg Việt Nam trong giai đoạn mưa lũ kéo dài tại 2 địa phương này. Đại diện UBND TP Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng, nhấn mạnh rằng khoản hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp hàng nghìn hộ dân thêm vững tin vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "Tại Carlsberg Việt Nam, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sản xuất những thức bia hảo hạng, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia chính là kim chỉ nam cho mọi hành động, là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp và bền vững. Khi cộng đồng gặp khó khăn, đồng hành và chung tay hỗ trợ chính là cách chúng tôi thể hiện cam kết ấy một cách chân thành nhất".

Đến nay Uỷ ban MTTT TP Huế đã tiếp nhận, chuyển vào ngân sách địa phương và tài khoản tài trợ là 298,40 tỉ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 250 tỉ đồng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ; các cá nhân, tổ chức và cộng đồng hỗ trợ là 44,4 tỉ đồng; các địa phương hỗ trợ, chuyển vào ngân sách TP Huế 4 tỉ đồng.

Hiện nay, một số địa phương, tổ chức và các mạnh thường quân đã gửi thư tài trợ, đang hoàn thiện các thủ tục để chuyển kinh phí hỗ trợ.



