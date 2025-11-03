Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho Huế và Đà Nẵng khắc phục lũ lụt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng cho Huế và Đà Nẵng khắc phục lũ lụt

Q.Nhật

(NLĐO) - Carlsberg Việt Nam đã trao tặng TP Huế 1 tỉ đồng, TP Đà Nẵng 500 triệu đồng để cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân khắc phục khó khăn sau mưa lũ.

Ngày 3-11, Carlsberg Việt Nam cho biết đã hỗ trợ tổng cộng 1,5 tỉ đồng nhằm chung tay khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử tại khu vực miền Trung, đặc biệt là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là TP Huế và Đà Nẵng.

Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng hỗ trợ Huế và Đà Nẵng khắc phục thiên tai - Ảnh 1.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế (thứ 4 từ phải sang) tiếp nhận khoản hỗ trợ 1 tỉ đồng từ Carlsberg Việt Nam.

Trong đó, 1 tỉ đồng được Carlsberg Việt Nam trao cho TP Huế và 500 triệu đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng. Nguồn kinh phí này đã được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hai địa phương để kịp thời triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất sau mưa lũ.

Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1,5 tỉ đồng hỗ trợ Huế và Đà Nẵng khắc phục thiên tai - Ảnh 2.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam trực tiếp trao tặng khoản hỗ trợ 500 triệu đồng TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo chính quyền TP Huế và Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời và đầy ý nghĩa của Carlsberg Việt Nam trong giai đoạn mưa lũ kéo dài tại 2 địa phương này. Đại diện UBND TP Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành, sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng, nhấn mạnh rằng khoản hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp hàng nghìn hộ dân thêm vững tin vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "Tại Carlsberg Việt Nam, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc sản xuất những thức bia hảo hạng, mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần trách nhiệm và giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia chính là kim chỉ nam cho mọi hành động, là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp và bền vững. Khi cộng đồng gặp khó khăn, đồng hành và chung tay hỗ trợ chính là cách chúng tôi thể hiện cam kết ấy một cách chân thành nhất".

Đến nay Uỷ ban MTTT TP Huế đã tiếp nhận, chuyển vào ngân sách địa phương và tài khoản tài trợ là 298,40 tỉ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 250 tỉ đồng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ; các cá nhân, tổ chức và cộng đồng hỗ trợ là 44,4 tỉ đồng; các địa phương hỗ trợ, chuyển vào ngân sách TP Huế 4 tỉ đồng.

Hiện nay, một số địa phương, tổ chức và các mạnh thường quân đã gửi thư tài trợ, đang hoàn thiện các thủ tục để chuyển kinh phí hỗ trợ.


Tin liên quan

Cách chức ngay những cán bộ thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

Cách chức ngay những cán bộ thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bày tỏ bức xúc trước thông tin cán bộ thôn tự ý "truy thu" lại số tiền hỗ trợ lũ lụt của dân mà không thực hiện đúng chủ trương đề ra.

Cả nước đang hướng về miền Trung

Ngày 2-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân TP Huế

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với các gia đình nạn nhân lũ lụt ở Huế - Quảng Trị

(NLĐO) - Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ cho 4 gia đình có người bị chết cùng 1 gia đình gặp khó khăn do lũ gây ra.

lũ lụt mưa lũ miền Trung Carlsberg Việt Nam hỗ trợ lũ lụt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo