Chiều tối 3-10, tại Đại sứ quán Pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân, Tiến sĩ vật lý và Giáo sư Lê Kim Ngọc, Tiến sĩ sinh học.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Sĩ quan là sự tôn vinh xứng đáng cho hành trình cống hiến đặc biệt của hai nhà khoa học, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Nhà nước Pháp đối với những đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển khoa học, gắn kết cộng đồng nghiên cứu quốc tế, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác khoa học và tình hữu nghị Pháp - Việt.

Đại sứ Olivier Brochet thay mặt Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan (Officier) cho Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), và Giáo sư Lê Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp (Aide à l'Enfance du Vietnam).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tặng hoa chúc mừng vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.

Trước đó, ngày 11-7-2025, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Pháp (14-7-2025), Tổng thống Emmanuel Macron đã ký sắc lệnh thăng hạng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho hai Giáo sư. Đây là cặp vợ chồng duy nhất cùng được trao thăng hạng trong dịp này, ở tuổi 91, minh chứng đặc biệt cho những cống hiến to lớn và bền bỉ trong khoa học, giáo dục và công tác xã hội.

Ngày 18-7-2025, thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có thư chúc mừng hai Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết sự thăng hạng Huân chương cao quý này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, cống hiến không mệt mỏi của hai Giáo sư đối với khoa học và thế hệ trẻ, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quê hương Việt Nam.

Cả hai Giáo sư từng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Hiệp sĩ (Chevalier): Giáo sư Trần Thanh Vân nhận vào ngày 23-2-2000 và Giáo sư Lê Kim Ngọc vào ngày 6-9-2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Tổng thống Pháp François Hollande trực tiếp trao tặng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tên tuổi của hai Giáo sư gắn liền với bốn hoạt động nổi bật: Chuỗi hội nghị quốc tế "Gặp gỡ Việt Nam" (khởi xướng năm 1993), Trung tâm ICISE tại Quy Nhơn (khánh thành năm 2013), Học bổng Vallet và các Làng trẻ em SOS Việt Nam - những sáng kiến kết hợp giữa khoa học, giáo dục và nhân đạo, hướng đến sự phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, chuỗi hội nghị quốc tế "Gặp gỡ Việt Nam" trong hơn 30 năm qua đã quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực khoa học cơ bản: Vật lý hạt, vật lý thiên văn, vũ trụ học, toán học, hóa học, sinh học và một số khoa học liên ngành như lý sinh học, tin học vật liệu, cơ sinh học.

Trung tâm ICISE được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2013 - ngày nay đã trở thành một điểm hẹn khoa học quốc tế tại Việt Nam và khu vực, đón tiếp hàng chục ngàn nhà khoa học đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 19 Giáo sư đoạt giải Nobel và nhiều nhà khoa học nổi tiếng thế giới trên nhiều lĩnh vực.

Song song với khoa học, hai Giáo sư cũng dành trọn tâm huyết cho công tác nhân đạo. Năm 1970, hai Giáo sư sáng lập Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp, gom góp kinh phí từ những tấm thiệp Noel đứng bán dưới trời đông giá lạnh của Paris để sau đó góp phần xây dựng 3 Làng trẻ em SOS dành cho trẻ mồ côi tại Việt Nam gồm: Làng trẻ em SOS Đà Lạt năm 1974, Làng trẻ em SOS Huế (tiền thân là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thủy Xuân) năm 2000 và Làng trẻ em SOS Đồng Hới năm 2006.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Giáo sư Trần Thanh Vân tại Lễ trao Huân chương. Ảnh: VGP

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho Giáo sư Lê Kim Ngọc. Ảnh: VGP

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc. Ảnh: VGP