Thời sự

Trao huy hiệu Đảng cho 52 đảng viên phường Tăng Nhơn Phú

Huyền Trân

(NLĐO) - Đợt ngày 3-2-2026, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 52 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2-2026.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt tất yếu của lịch sử, đưa cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Đảng là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động và giành được nhiều thắng lợi to lớn.

phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết từ ngày 1-7-2025, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự quyết tâm nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, phường Tăng Nhơn Phú đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến rõ nét trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức - cán bộ và kiểm tra - giám sát. Công tác dân vận, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 2.

Đợt ngày 3-2-2026, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 52 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Đợt ngày 3-2-2026, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú có 52 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó có 9 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần đầu tiên - Huy hiệu Đảng 30 năm tuổi Đảng.

phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 3.
phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 4.

Trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 5.
phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 6.
phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 7.

Trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 8.
phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 9.
phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 10.

Trao tặng khánh vàng cho đảng viên nhận huy hiệu 65 và 60 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhìn nhận đây là niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng bộ phường cũng như các đảng viên được nhận huy hiệu. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở từng đảng viên phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và tiếp tục cống hiến. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các đảng viên nhận huy hiệu sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Tiếp tục dìu dắt, là chỗ dựa vững chắc cho đội ngũ đảng viên trẻ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người đảng viên đối với Đảng, đối với đất nước và đối với nhân dân.

phường Tăng Nhơn Phú trao tặng huy hiệu đảng - Ảnh 11.

Trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Năm 2026, giai đoạn khởi đầu với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và đảng viên trong Đảng bộ từng ngành, lĩnh vực hết sức khẩn trương với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phần việc được giao.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân.

