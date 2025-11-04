Trao Huy hiệu Đảng tại phường Bến Thành (TP HCM): Vinh dự và động lực tiếp bước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trao Huy hiệu Đảng tại phường Bến Thành (TP HCM): Vinh dự và động lực tiếp bước

PHAN ANH

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng là danh hiệu cao quý, là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận công lao to lớn của các đảng viên đối với Đảng và nhân dân

Sáng 4-11, Đảng ủy phường Bến Thành, TP HCM họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11.

Phát biểu ôn truyền thống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga nhấn mạnh Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ mở ra kỷ nguyên giải phóng cho các dân tộc bị áp bức mà còn khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết, trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

"Tinh thần ấy tiếp tục cổ vũ chúng ta trong hành trình đổi mới, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - bà Hoàng Thị Tố Nga khẳng định.

img

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu ôn truyền thống

Bà Hoàng Thị Tố Nga cho biết bước sang năm 2025, năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành sau sáp nhập đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của một phường trung tâm; nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I và Đại hội MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp, mô hình trong công tác dân vận; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc hành chính cho người dân; thực hiện tốt công tác chăm lo, an sinh xã hội cho người dân.

Đợt này, Đảng bộ phường Bến Thành có 20 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

img

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Thị Tố Nga và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Kim Đức chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

img

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mai Thị Hồng Hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhìn nhận đây là niềm vinh dự của Đảng bộ, của tổ chức đảng nơi các đảng viên sinh hoạt. Bà bày tỏ lòng tri ân với những góp công sức, trí tuệ vào những thành tựu cách mạng và xây dựng Đảng của các đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm - 50 năm - 45 năm - 40 năm - 30 năm tuổi Đảng đợt này.

"Huy hiệu Đảng mà các đồng chí được nhận hôm nay là danh hiệu cao quý, là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận công lao to lớn của các đồng chí đối với Đảng và nhân dân" – bà Hoàng Thị Tố Nga nói.

Nguồn động viên để tiếp tục tu dưỡng

Trong niềm xúc động khi nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, bà Quách Túy Hồng chia sẻ: "Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà là dấu mốc để tôi nhìn lại chặng đường đã đi qua. 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấm thía giá trị của niềm tin, sự kiên định và tinh thần phục vụ nhân dân".

Bà Quách Túy Hồng bày tỏ lòng tri ân đến Thành ủy TP HCM, Đảng ủy phường Bến Thành và Chi bộ đã luôn tạo môi trường rèn luyện và cống hiến; đồng thời khẳng định Huy hiệu Đảng là nguồn động viên để bà tiếp tục tu dưỡng, giữ vững phẩm chất người đảng viên, sẵn sàng đóng góp sức lực và trí tuệ dù ở bất cứ vị trí nào.

Đại diện thế hệ trẻ, đảng viên Nguyễn Thị Kim Thu bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước.

"Thanh niên phường Bến Thành sẽ luôn năng động, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng" - đảng viên Nguyễn Thị Kim Thu khẳng định và gửi lời tri ân đến các đảng viên lão thành, coi đó là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc 2 xã Hồ Tràm và Bình Châu

Chủ tịch UBND TP HCM trao Huy hiệu Đảng cho phu quân nguyên Phó Chủ tịch nước

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Châu Hoàng Nhơn, phu quân của nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

TP HCM: Quận 1 biểu dương điển hình học Bác, trao Huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Người

(NLĐO) - Đợt ngày 19-5-2025, quận 1 có 148 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

TP HCM huy hiệu đảng danh hiệu cao quý Cách mạng tháng mười Nga phường bến thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo