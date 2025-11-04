Trao Huy hiệu Đảng tại phường Bến Thành (TP HCM): Vinh dự và động lực tiếp bước

Sáng 4-11, Đảng ủy phường Bến Thành, TP HCM họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11.

Phát biểu ôn truyền thống, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga nhấn mạnh Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ mở ra kỷ nguyên giải phóng cho các dân tộc bị áp bức mà còn khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết, trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

"Tinh thần ấy tiếp tục cổ vũ chúng ta trong hành trình đổi mới, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - bà Hoàng Thị Tố Nga khẳng định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga phát biểu ôn truyền thống

Bà Hoàng Thị Tố Nga cho biết bước sang năm 2025, năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành sau sáp nhập đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của một phường trung tâm; nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I và Đại hội MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp, mô hình trong công tác dân vận; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc hành chính cho người dân; thực hiện tốt công tác chăm lo, an sinh xã hội cho người dân.

Đợt này, Đảng bộ phường Bến Thành có 20 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Thị Tố Nga và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Kim Đức chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mai Thị Hồng Hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhìn nhận đây là niềm vinh dự của Đảng bộ, của tổ chức đảng nơi các đảng viên sinh hoạt. Bà bày tỏ lòng tri ân với những góp công sức, trí tuệ vào những thành tựu cách mạng và xây dựng Đảng của các đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm - 50 năm - 45 năm - 40 năm - 30 năm tuổi Đảng đợt này.

"Huy hiệu Đảng mà các đồng chí được nhận hôm nay là danh hiệu cao quý, là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận công lao to lớn của các đồng chí đối với Đảng và nhân dân" – bà Hoàng Thị Tố Nga nói.

Nguồn động viên để tiếp tục tu dưỡng

Trong niềm xúc động khi nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, bà Quách Túy Hồng chia sẻ: "Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà là dấu mốc để tôi nhìn lại chặng đường đã đi qua. 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng thấm thía giá trị của niềm tin, sự kiên định và tinh thần phục vụ nhân dân".

Bà Quách Túy Hồng bày tỏ lòng tri ân đến Thành ủy TP HCM, Đảng ủy phường Bến Thành và Chi bộ đã luôn tạo môi trường rèn luyện và cống hiến; đồng thời khẳng định Huy hiệu Đảng là nguồn động viên để bà tiếp tục tu dưỡng, giữ vững phẩm chất người đảng viên, sẵn sàng đóng góp sức lực và trí tuệ dù ở bất cứ vị trí nào.

Đại diện thế hệ trẻ, đảng viên Nguyễn Thị Kim Thu bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước.

"Thanh niên phường Bến Thành sẽ luôn năng động, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng" - đảng viên Nguyễn Thị Kim Thu khẳng định và gửi lời tri ân đến các đảng viên lão thành, coi đó là ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.