Trao hy vọng cho cô bé mất một chân vì bệnh tật

Tính đến ngày 29-4, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay ủng hộ em Nguyễn Lê Trúc Giang (SN 2012, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) - bé gái mắc hội chứng Down bẩm sinh và căn bệnh ung thư xương quái ác với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Sự sẻ chia ấy không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng cho gia đình trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền cho bé Trúc Giang

Đại diện Báo Người Lao Động đã đến căn nhà trọ - nơi bé Trúc Giang cùng gia đình tạm trú trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM - để trực tiếp trao tận tay toàn bộ số tiền hỗ trợ.

Anh Nguyễn Thanh Phong Em (SN 1987, ba của Trúc Giang) vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm, san sẻ của mọi người. Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng hảo tâm của quý bạn đọc, cùng sự đồng hành, giúp đỡ của Báo Người Lao Động. Số tiền này sẽ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trong thời gian tới - từ chi phí sinh hoạt, tiền ăn, tiền trọ, đến hành trình điều trị căn bệnh ung thư xương của bé Giang, cũng như tiếp tục duy trì việc học cho người con trai nhỏ.

Trước đó, ngày 15-4, Báo Người Lao Động có bài viết: "Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!", phản ánh nghịch cảnh của bé Trúc Giang. Vừa chào đời với hội chứng Down, đến tháng 7-2020, em phát hiện mắc ung thư xương và phải phẫu thuật cắt bỏ một bên cẳng chân để giữ mạng sống.

Từ đó, ba mẹ em gác lại công việc mưu sinh, vay mượn khắp nơi để đồng hành cùng con. Gia cảnh càng thêm kiệt quệ khi ông bà nội ngoài 70 tuổi lại mắc bệnh tim mạch, mỗi tháng tiêu tốn 3-4 triệu đồng tiền thuốc men.

Giờ đây, cả gia đình chỉ còn biết trông chờ vào những ngày đi làm phụ hồ hiếm hoi của người cha để đắp đổi qua ngày và tiếp tục hành trình điều trị dai dẳng cho con.