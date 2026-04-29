Bạn đọc Cuộc sống nhân ái

Trao hy vọng cho cô bé mất một chân vì bệnh tật

Tin-ảnh: Hà Nguyễn

(NLĐO) - Hơn 15 triệu đồng của bạn đọc Báo Người Lao Động đã được trao tận tay, tiếp sức bé Trúc Giang (Đồng Tháp) chống chọi bạo bệnh.

Tính đến ngày 29-4, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay ủng hộ em Nguyễn Lê Trúc Giang (SN 2012, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) - bé gái mắc hội chứng Down bẩm sinh và căn bệnh ung thư xương quái ác với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng. Sự sẻ chia ấy không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng cho gia đình trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Trao hy vọng cho cô bé mất một chân vì bệnh tật - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền cho bé Trúc Giang

Đại diện Báo Người Lao Động đã đến căn nhà trọ - nơi bé Trúc Giang cùng gia đình tạm trú trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM - để trực tiếp trao tận tay toàn bộ số tiền hỗ trợ.

Anh Nguyễn Thanh Phong Em (SN 1987, ba của Trúc Giang) vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm, san sẻ của mọi người. Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng hảo tâm của quý bạn đọc, cùng sự đồng hành, giúp đỡ của Báo Người Lao Động. Số tiền này sẽ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trong thời gian tới - từ chi phí sinh hoạt, tiền ăn, tiền trọ, đến hành trình điều trị căn bệnh ung thư xương của bé Giang, cũng như tiếp tục duy trì việc học cho người con trai nhỏ.

Trước đó, ngày 15-4, Báo Người Lao Động có bài viết: "Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!", phản ánh nghịch cảnh của bé Trúc Giang. Vừa chào đời với hội chứng Down, đến tháng 7-2020, em phát hiện mắc ung thư xương và phải phẫu thuật cắt bỏ một bên cẳng chân để giữ mạng sống.

Từ đó, ba mẹ em gác lại công việc mưu sinh, vay mượn khắp nơi để đồng hành cùng con. Gia cảnh càng thêm kiệt quệ khi ông bà nội ngoài 70 tuổi lại mắc bệnh tim mạch, mỗi tháng tiêu tốn 3-4 triệu đồng tiền thuốc men.

Giờ đây, cả gia đình chỉ còn biết trông chờ vào những ngày đi làm phụ hồ hiếm hoi của người cha để đắp đổi qua ngày và tiếp tục hành trình điều trị dai dẳng cho con.

Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!

Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!

Mang hội chứng Down và bị ung thư xương phải cưa một chân, sự sống của em Trúc Giang đang lụi dần khi gia đình hoàn toàn khánh kiệt

Bé trai suýt mù 2 mắt, được Báo Người Lao Động giúp đỡ giờ ra sao?

(NLĐO) – Từng xuất hiện trên Báo Người Lao Động năm 2020 với nguy cơ mất thị lực cả 2 mắt, bé Lê Đỗ Chí Thiện nay đã khỏe mạnh, học khá giỏi

Vụ "Xót cảnh 5 chị em mồ côi": Gần 152 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

(NLĐO) - 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ các cháu.

