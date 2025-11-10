Trao “Mai Vàng tri ân” cho nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Chiều 10-11, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), đã đến thăm và tặng quà tri ân nhạc sĩ Phạm Đăng Khương - tác giả của nhiều ca khúc gắn bó với tuổi học trò và phong trào thanh niên Việt Nam.

Tri ân nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình tại nhà riêng của nhạc sĩ ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã thay mặt chương trình "Mai Vàng tri ân" trao tặng 10 triệu đồng đến gia đình nhạc sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến bền bỉ của ông cho nền âm nhạc Việt Nam. Trong buổi gặp, ông Bùi Thanh Liêm cũng gửi lời thăm hỏi, động viên và mong nhạc sĩ sớm hồi phục sức khỏe.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương gắn bó với nhiều ca khúc tuổi học trò và phong trào thanh niên Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Đại diện nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, anh Huy Vũ (con trai nhạc sĩ) cảm ơn sự quan tâm của Báo Người Lao Động và chương trình "Mai Vàng tri ân".

"Tấm lòng của chương trình là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với ba tôi và gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn Báo Người Lao Động đã thực hiện một chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa" - anh Huy Vũ chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM). Ông nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy yếu do viêm phổi nặng, tổn thương đa cơ quan, tiểu đường biến chứng và suy đa tạng.

Theo người thân, nhạc sĩ đã trải qua nhiều đợt điều trị. Dù đang được các y, bác sĩ tích cực chăm sóc, tình hình của ông vẫn rất đáng lo ngại.

Hơn 40 năm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sinh ngày 13-5-1957 tại Quảng Ngãi, là một người có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc từ nhỏ, mặc dù gia đình không ai theo nghề nhạc. Ông là hội viên hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên hội Âm nhạc TP HCM, nguyên Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: FBNV)

Nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc dành cho thanh thiếu niên và nhạc phong trào. Một số ca khúc nổi tiếng của ông như "Như cơn gió vô tình", "Khung trời mơ ước", "Con đường đến trường", "Gặp mùa xuân qua đây", "Mãi mãi tuổi 20" đã được giới trẻ yêu thích và phổ biến rộng rãi.

Ngoài sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tiếp tục hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như nhà báo và tác giả sách ảnh, với các tác phẩm như "Lang thang miền thùy dương" và "Chuyện trời ơi đất hỡi".

Năm 2024, nhạc sĩ ra mắt tập nhạc "Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang", gồm 50 ca khúc nhạc sử do ông sáng tác cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo.



