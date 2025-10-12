HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Trao nhiều phần quà ý nghĩa tại giải bóng đá nữ trường học mở rộng

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Tại buổi khai mạc giải bóng đá nữ trường học mở rộng, nhiều phần quà ý nghĩa đã được gửi đến các em học sinh và các đơn vị trường học

Ngày 12-10, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng đá nữ mở rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2025).

Khai mạc giải bóng đá nữ trường học mở rộng - Ảnh 1.

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị trường học tham gia Giải bóng đá nữ mở rộng

Giải bóng đá nữ lần này được tổ chức với sự tham gia của 6 đội bóng đến từ các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phường Quảng Trị, gồm: Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, các trường Tiểu học và THCS: Lý Tự Trọng, Hải Lệ, Lương Thế Vinh.

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học được giao lưu, tăng cường sự gắn bó, trao đổi kinh nghiệm và góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe.

Khai mạc giải bóng đá nữ trường học mở rộng - Ảnh 2.

Đại diện Công ty Xuân Bách tặng quà cho các đơn vị trường học

Khai mạc giải bóng đá nữ trường học mở rộng - Ảnh 3.

Khai mạc giải bóng đá nữ trường học mở rộng - Ảnh 4.

Khai mạc giải bóng đá nữ trường học mở rộng - Ảnh 5.

Đại diện UBND phường Quảng Trị trao thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh

Tại buổi khai mạc, Công ty Xuân Bách (phường Quảng Trị) và các nhà hảo tâm đã trao tặng 25 thẻ bảo hiểm y tế (mỗi thẻ trị giá 631.000 đồng/năm) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn;

Trao tặng trên 35 triệu đồng, 1 tivi (55 in)… cho 6 đơn vị trường học để phục vụ việc học tập, sinh hoạt cho học sinh. Ngoài ra, mỗi trường được hỗ trợ 1 năm đọc báo giấy Người Lao Động miễn phí.

Đây là những phần quà ý nghĩa, góp phần sẻ chia, động viên tinh thần đối với các em học sinh và các đơn vị trường học.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9

Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng giao các cơ quan đơn vị liên quan triển khai việc tặng quà người dân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, tặng quà người có công

(NLĐO) – Các đoàn công tác của TP Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định các anh hùng, liệt sĩ, người có công là biểu tượng cao đẹp, tấm gương yêu nước.

giải bóng đá tỉnh Quảng trị tặng quà trường học Giải Bóng đá nữ học sinh phường quảng trị
