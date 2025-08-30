Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 30-8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc gửi sở ban ngành, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 và UBND các xã, phường, đặc khu về việc tặng quà người dân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 Tháng 9.



Thủ tướng có công điện triển khai việc tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Ảnh: Minh Chiến

UBND tỉnh Lâm Đồng: Tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn cho người dân

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành trung ương để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

UBND tỉnh cũng đề nghị thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 Tháng 9.

UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện và tuyên truyền chính sách nêu trên kịp thời, hiệu quả.

Tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9

Trước đó ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Thủ tướng giao các Bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.