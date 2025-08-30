Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng giao các cơ quan đơn vị liên quan triển khai việc tặng quà người dân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 30-8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc gửi sở ban ngành, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 và UBND các xã, phường, đặc khu về việc tặng quà người dân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 Tháng 9.

Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2 Tháng 9- Ảnh 1.

Thủ tướng có công điện triển khai việc tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Ảnh: Minh Chiến

UBND tỉnh Lâm Đồng: Tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn cho người dân

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành trung ương để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

TIN LIÊN QUAN

UBND tỉnh cũng đề nghị thông tin truyền thông về chính sách nêu trên của Đảng và Nhà nước, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 Tháng 9.

UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện và tuyên truyền chính sách nêu trên kịp thời, hiệu quả.

Tặng toàn dân mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9

Trước đó ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149 về việc tặng quà người dân cả nước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Thủ tướng giao các Bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tin liên quan

Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh

Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh

(NLĐO)- Khoản 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh trở thành niềm vui giản dị và cách người dân sử dụng lại khiến nhiều người có phần bất ngờ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ ra sao?

(NLĐO) - Nhìn chung, trong suốt kỳ nghỉ lễ, TP HCM và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh mang thời tiết khá đặc trưng của mùa mưa.

Toàn cảnh đi lại dịp lễ Quốc khánh 2-9

Lượng hành khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng "cháy vé" từ sớm

Lâm Đồng Quốc khánh 2-9 Cách mạng Tháng Tám Tết độc lập Thủ tướng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo