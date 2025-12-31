Trao quyết định cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 31-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước phòng cho 4 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, chủ trì buổi lễ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng 4 sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, đồng thời ghi nhận và biểu dương Cục GGHB Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện và tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ quan trọng này.

Các sĩ quan nghe đọc quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã triển khai thành công hơn 1.300 cán bộ, nhân viên tới các phái bộ gìn giữ hòa bình và trụ sở LHQ. Đây là những cán bộ ưu tú được các cơ quan, đơn vị tín nhiệm đề cử tham gia lực lượng GGHB LHQ, được LHQ, các phái bộ và các quốc gia đánh giá cao. Trên cơ sở đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng các sĩ quan chuẩn bị lên đường lần này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các sĩ quan tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống của QĐND Việt Nam, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn trong công tác tham mưu, tổ chức, xử lý tình huống; có tính chuyên nghiệp cao trong công việc; tiếp tục lan tỏa hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Các sĩ quan GGHB LHQ tham dự buổi lễ. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, như lời nhắn nhủ: "Trung thành tận tụy / Tự tin sáng tạo / Bản lĩnh linh hoạt / Đàm phán thuyết phục / Hiệu quả hàng đầu/ Tổ quốc trên hết".

Đợt triển khai lần này gồm 4 sĩ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc, sẵn sàng thay thế các sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) và triển khai vị trí mới tới Văn phòng Liên lạc Liên hợp quốc về Hòa bình và An ninh tại thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Cụ thể, Thượng tá Vũ Thị Liên, Trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tham gia ứng tuyển và trúng tuyển vào vị trí Chuyên gia về Chính sách An ninh và Quốc phòng tại Văn phòng Liên lạc Liên hợp quốc về Hòa bình và An ninh tại thủ đô Bruxelles.

Đây là nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào vị trí của Văn phòng LHQ, đánh dấu bước phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyên nghiệp của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thượng tá Vũ Thị Liên là cán bộ có trình độ ngoại, sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và hợp tác quốc tế, từng hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi (EUTM-RCA).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Việc cử sĩ quan đảm nhiệm vị trí này thể hiện sự tin tưởng của Liên hợp quốc đối với năng lực, bản lĩnh và uy tín của sĩ quan Việt Nam, đồng thời khẳng định bước chuyển từ "tham gia" sang "đóng góp chuyên sâu về chính sách" của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Thời gian dự kiến triển khai theo bản ghi nhớ là 29-01-2026.

Trung tá Đặng Thu Hà, nguyên Biên tập viên Báo Quân đội nhân dân, được cử thay thế Thượng úy Nguyễn Huyền Anh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Truyền thông (MPIO) tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi.

Trung tá Đặng Thu Hà (trái) nhận quyết định đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Ảnh: Lan Anh

Với nền tảng nghiệp vụ báo chí vững vàng, được đào tạo bài bản về truyền thông GGHB và đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện tiền triển khai, Trung tá Đặng Thu Hà sẵn sàng đảm nhiệm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng GGHB Việt Nam tại địa bàn Phái bộ. Thời gian dự kiến triển khai là 6-01-2026.

Đại úy Nguyễn Huy Khải, Trợ lý Đối ngoại, Bệnh viện Quân y 175, được cử thay thế Trung tá Nguyễn Huy Tuấn, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Trang bị (COE) tại Phái bộ MINUSCA. Đại úy Nguyễn Huy Khải từng tham gia nhiệm vụ GGHB LHQ trong đội hình Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tại Phái bộ UNMISS (Nam Xu-đăng), có kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa. Thời gian dự kiến triển khai là 10-2-2026.



Thượng tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội trao quà động viên các nữ sĩ quan. Ảnh: Quân đội Nhân dân

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam, được cử thay thế Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Huấn luyện (SO Training) tại Phái bộ MINUSCA.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm là nữ sĩ quan đầu tiên của lực lượng cảnh sát biển triển khai dưới hình thức cá nhân, được đào tạo bài bản về quan sát viên quân sự, giới và truyền thông, đã tham gia nhiều khóa huấn luyện chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ tại Phái bộ. Thời gian dự kiến triển khai là 12-01-2026.

Để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thay thế các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ, Cục GGHB Việt Nam đã tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, huấn luyện và đào tạo kiến thức GGHB LHQ, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt. Các sĩ quan đều đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của LHQ, bao gồm: Khoá Huấn luyện tiền triển khai. Khoá Sĩ quan Tham mưu LHQ; Sĩ quan Hậu cần LHQ; Quan sát viên quân sự LHQ. Bên cạnh đó, tùy vào từng vị trí triển khai, Cục GGHB Việt Nam đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực mà từng đồng chí đảm nhiệm tại Phái bộ.

Các sĩ quan sẽ tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam, luật pháp nước sở tại, kỷ luật quân đội và các quy định của LHQ. Việc giữ gìn danh dự của đất nước, hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ được đặt lên hàng đầu. Song song với việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn, các sĩ quan sẽ chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thực địa một cách sát sao nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và trang thiết bị; góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế.

Việc tiếp tục cử sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp trách nhiệm vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung của nhân loại; đồng thời khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường quốc tế.