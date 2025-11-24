Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 24-11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì và trao các quyết định.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao các quyết định về công tác cán bộ; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Đồng thời, công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM và Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định; Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; bầu các ông: Hoàng Nguyên Dinh, Nguyễn Công Vinh và Trần Văn Bảy làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chúc mừng và cho biết kỳ vọng lớn đối với các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ hiện nay TPHCM có 2 nhóm việc rất quan trọng. Đó là tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và TPHCM. Cùng với đó là xây dựng thể chế, cơ chế đủ mạnh để khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đồng chí cũng lưu ý phải tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời đúc rút những kinh nghiệm, chỉ ra những điểm cần phải khắc phục.

Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, trước yêu cầu đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải mạnh, tinh nhuệ, dũng cảm và quyết liệt hơn trong công việc. Đó cũng là lý do thành phố quyết định tăng cường cán bộ lãnh đạo UBND TPHCM và HĐND TPHCM.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cam kết nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.