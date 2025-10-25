Xe tải đâm vào căn cứ cảnh sát biển Mỹ, có tiếng súng nổ

Theo hãng tin AP, tài xế xe tải hiện đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cố gắng sử dụng chiếc xe như vũ khí để lao vào Căn cứ Tuần duyên Alameda, tọa lạc tại thành phố cùng tên bên bờ vịnh San Francisco, thuộc tiểu bang California - Mỹ.

Trước đó, khi phát hiện chiếc xe tải này di chuyển lùi bất thường về phía căn cứ, các sĩ quan đã ra lệnh dừng xe nhiều lần nhưng tài xế không tuân thủ, sau đó còn đột ngột tăng tốc độ lùi, lao thẳng vào căn cứ ở tốc độ cao.

Rào chắn được dựng lên, có nhiều cảnh sát đứng canh giữ, ở lối vào Căn cứ Tuần duyên Alameda sau vụ tấn công bằng xe tải - Ảnh: AP

“Khi hành động của chiếc xe gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của Lực lượng Tuần duyên và nhân viên an ninh, các nhân viên thực thi pháp luật đã nổ súng nhiều phát để tự vệ” - thông cáo được Bộ An ninh nội địa Mỹ đăng tải trên X hôm 24-10 cho hay.

Họ cũng cho biết tài xế bị thương ở bụng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bộ An ninh nội địa Mỹ không nêu rõ liệu tài xế có bị bắn hay không.

Một người qua đường đã bị trúng mảnh vỡ, đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện và đã xuất viện.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang xử lý vụ việc.

"Hiện tại, vụ việc dường như chỉ là một vụ việc riêng lẻ và không có mối đe dọa nào đối với công chúng" - bà Cameron Polan, người phát ngôn của FBI tại San Francisco, cho biết.

Video từ hiện trường cho thấy hình ảnh giống như một chiếc xe tải của hãng vận tải U-Haul đang cố lùi vào căn cứ.

Người phát ngôn của U-Haul cho biết họ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra.

Trước đó vào ngày 23-10, nhiều người biểu tình đã tập trung tại Alameda để phản đối chính sách kiểm soát người nhập cư, Cơ quan Thực thi di trú (ICE) và Vệ binh quốc gia.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ kế hoạch điều động đặc vụ liên bang đến San Francisco để trấn áp tội phạm.