Biển đảo

Nhân sự mới của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Tin - ảnh: Đức Thái - Tâm Quân

(NLĐO) - Đại tá Đào Bá Việt, Phó Tham mưu trưởng của Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Sáng 31-10, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng.

Nhân sự mới của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chủ trì hội nghị bàn giao

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyết định bổ nhiệm Đại tá Đào Bá Việt, Phó Tham mưu trưởng của Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Phát biểu giao nhiệm vụ và kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - đề nghị Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị mới phải tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân sự mới của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Nhân sự mới của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 3.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt

Nhân sự mới của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Ảnh 5.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt trao nhận biên bản bàn giao

Thiếu tướng Lê Đình Cường đánh giá cao phẩm chất, năng lực của Đại tá Đào Bá Việt trên các cương vị công tác trước đó, đồng thời yêu cầu tân Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

cảnh sát biển cảnh sát biển việt nam Thủ tướng Bộ Quốc phòng tỉnh an giang phú quốc
