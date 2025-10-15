Tối 15-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" lần thứ I và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 -2025. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” cho 10 cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết sự kiện được tổ chức trong không khí kỷ niệm 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2025).

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người xác định phụ nữ là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu

Bác Hồ nói: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ ta đã góp phần khá lớn làm cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi vẻ vang. Trong hàng ngũ vẻ vang những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội".

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các đại biểu dự sự kiện. Ảnh: Hải Nguyễn

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn quan tâm ghi nhận và phát huy vai trò của lực lượng nữ công nhân, viên chức, lao động, duy trì tổ chức và phát triển phong trào thi đua, điển hình là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Qua các giai đoạn, phong trào luôn được tổ chức Công đoàn tập trung hướng về cơ sở, động viên nữ đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự lễ Trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" lần thứ I. Ảnh: Hải Nguyễn

Các cấp công đoàn đã sáng tạo và cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" cho phù hợp với thực tiễn, với từng ngành nghề. Bên cạnh đó, phong trào luôn có sự gắn kết với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

Qua gần 4 thập kỷ triển khai thực hiện, đã khẳng định phong trào không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà đã trở thành nhu cầu tự thân, khát vọng vươn lên của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, để tỏa sáng cả trên hai phương diện "gia đình" và "xã hội".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” cho các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Giai đoạn 2020-2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1.500 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà". Từ kết quả của phong trào, đã có hàng trăm nữ cán bộ, công nhân, viên chức được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn. Nhiều chị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương cao quý các loại. Nhiều chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, danh hiệu Thầy thuốc, Nhà giáo nhân dân, ưu tú hoặc các danh hiệu vinh dự khác, được nhận các giải thưởng cao quý của quốc gia và quốc tế…

Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định 10 cá nhân được trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" đều là các cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua, mà cốt lõi là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà". Ở từng vị trí việc làm, từng lĩnh vực công tác, từng ngành nghề đặc thù, các chị có nhiều sáng kiến, đề tài, giải pháp hiệu quả mang lại giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho cộng đồng, thể hiện rõ hình ảnh "Nữ đoàn viên Công đoàn năng động - sáng tạo - trách nhiệm".

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” cho các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Về hiệu quả kinh tế, nhiều sáng kiến mang lại giá trị từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng/năm. Một điểm chung là các chị đều có hành trình học hỏi, phấn đấu, rèn luyện bền bỉ, tích cực đổi mới sáng tạo trong công việc; là người vợ, người mẹ sắp xếp công việc gia đình khoa học và đầy yêu thương, là người công dân có trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

20 tập thể và 60 cá nhân được biểu dương trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" giai đoạn 2020-2025 cũng chính là những tập thể tiêu biểu, cá nhân tiêu biểu nhất đã phát huy tài năng, sức sáng tạo của nữ đoàn viên công đoàn, tích cực cống hiến, đóng góp tâm huyết, trí tuệ để góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài công tác chuyên môn, các chị còn xuất sắc trong tổ chức đời sống gia đình, chỉn chu chăm lo con cái, tích cực tham gia công tác nữ công, các phong trào cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” cho các cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Nguyễn Đình Khang, thành công của các phong trào, sự trưởng thành của mỗi đoàn viên tiêu biểu chính là minh chứng cho vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn, đồng thời là động lực để tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nữ đoàn viên, người lao động trong giai đoạn mới.

"Để có những kết quả tuyệt vời như trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là việc ban hành các chính sách chăm lo cho người lao động, thúc đẩy bình đẳng giới, giúp người phụ nữ đảm bảo hài hòa giữa công việc gia đình, xã hội và thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ"...

Danh sách 10 cá nhân được trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" lần thứ I 1. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Đoàn viên công đoàn, Quản lý sản xuất trực tiếp Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. 2. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Đoàn viên công đoàn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công đoàn Điện lực Việt Nam. 3. Bà Nguyễn Thị Dung, Ủy viên BCH công đoàn cơ sở, Phó phòng lắp ráp - Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội. 4. Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, Liên đoàn Lao động TP HCM. 5. Bà Phạm Thị Ngoan, Đoàn viên công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Đa Độ, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng. 6. PGS.TS Nguyễn Thị Minh, Đoàn viên công đoàn, Giảng viên, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. 7. Bà Đặng Thị Lượng, Đoàn viên công đoàn, Phó phòng Hoàn thành Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ. 8. Bà Thái Bảo Trâm, Đoàn viên công đoàn, Kỹ sư - Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay, Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 9. Bà Nguyễn Thị Trang, Đoàn viên Công đoàn, Nhân viên may mẫu thiết kế, Tổ công nghệ Nhà máy May 1, Công ty CP Dệt May Huế, Công đoàn Dệt May Việt Nam 10. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Đoàn viên công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.





