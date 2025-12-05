Món quà đặc biệt gửi đến chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Ngày 5-12, tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xã Bà Điểm, TPHCM) đã ủng hộ hơn 4.300 quyển tập trắng, 3 balo, 300 đồ dùng học tập và hơn 12 triệu đồng gửi đến Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động tổ chức.

"Con thấy thương các bạn lắm!"

Tại buổi quyên góp, từng tốp học sinh lần lượt gửi yêu thương đến bạn bè vùng lũ. Những quyển tập được xếp ngay ngắn trên bàn, thậm chí có những quyển "chưa bóc tem" được bọc bằng giấy bao khen thưởng. Vài túi quà được trang trí đáng yêu, bên trong có tập, viết chì và những lời nhắn động viên.

Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã ủng hộ 4.372 quyển tập, 3 balo, 300 dụng cụ học tập và 12.663.000 đồng

Những học sinh đầu tiên hăng hái gửi tặng tập cho chương trình

Nhiều chồng tập trắng vẫn còn "chưa bóc tem" đã được gửi tặng các bạn học sinh vùng lũ

Em Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên, học sinh lớp 5/1, cho biết cả lớp đã gói ghém được rất nhiều tập trắng. Ngoài ra, nhiều phụ huynh còn gửi thêm dụng cụ học tập mới như bảng, bóp viết, thước kẻ, balo.

"Con thấy thương mấy bạn lắm. Mỗi năm con chỉ dùng một ít tập khen thưởng thôi, còn lại là con để dành để động viên bản thân cố gắng học tập. Tuy nhiên, năm nay, con sẽ gửi hết "gia tài" ra miền Trung tặng các bạn" - Duyên chia sẻ.

Em Đỗ Cao Quý, học sinh lớp 4/1, cho biết đã ủng hộ 100 tập trắng và 500.000 đồng.

"Đây là tiền lì xì con nhờ bố mẹ cất giúp. Khi hay tin các bạn vùng lũ không còn tập và bị cuốn trôi sạch mọi thứ, con đã xin bố mẹ 1 khoản tiền để gửi tặng các bạn. Con hi vọng các bạn có thể sớm đi học trở lại" - Quý nói.

Học sinh hào hứng chuẩn bị những món quà ý nghĩa

Bóp viết, balo, truyện tranh, màu vẽ,... tất cả "gia tài" được các bạn nhỏ gói ghém gửi ra miền Trung

"Con hi vọng khi nhận những món quà này, các bạn có thể vui hơn một chút. Nếu buồn có thể lấy màu và giấy ra vẽ hoặc đọc truyện tranh" - một học sinh nói.

Báo Người Lao Động là cầu nối yêu thương

Cô Nguyễn Huỳnh Phương Dung, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cho biết trong đợt quyên góp lần này có 2 học sinh rất đặc biệt, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cả 2 em đều mong muốn góp sức nhỏ.

Tháng 10-2025, Báo Người Lao Động có đăng tải bài viết "Xót xa hoàn cảnh của 3 em nhỏ mồ côi, vừa đi học vừa bán vé số". Ngay sau đó, 2 chị em ruột Bảo Anh và An Nhiên đang học tại trường được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, tiếp sức đến trường và không còn bán vé số mưu sinh nữa.



Khi Báo Người Lao Động phát động Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai", 2 chị em Bảo Anh, An Nhiên cùng em họ Thành Nhân đang học cùng trường, cũng hào hứng đóng góp tập vở cho các bạn miền Trung.

"Mặc dù các em vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng thông qua chương trình và những hình ảnh đăng tải trên báo đài, các em phần nào hiểu được sự khó khăn và rất mong muốn sẻ chia" - cô Dung nói.

Bảo Anh (8 tuổi) gửi tặng tập trắng đến Chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Giáo viên quyên góp hỗ trợ học sinh vùng thiên tai

Thầy Trần Công Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cho biết nhà trường tiếp nhận thông tin từ UBND xã Bà Điểm và phát động quyên góp ủng hộ từ cuối tháng 11, tuy nhiên đến hôm nay mới có thể tổng kết đầy đủ.

"Không giống như các trường THPT, THCS, trường tiểu học cần có nhiều thời gian hơn. Một số em muốn tự chuẩn bị quà chứ không chỉ mua tập mới. Các em đã cẩn thận gói từng quyển tập, lựa từng bóp viết, balo... Hy vọng các em học sinh miền Trung khi nhận những món quà này sẽ có thể an tâm học tập" - thầy Thành bày tỏ.