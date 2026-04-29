Trẻ em bị xâm hại được tạm ứng chi phí cấp cứu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2026/NĐ-CP, cho phép sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em để tạm ứng chi phí khám chữa bệnh cho người chưa thành niên là bị hại. Chính sách đặt quyền được cứu chữa khẩn cấp lên hàng đầu, bảo đảm không trẻ nào chậm cấp cứu vì vướng mắc tài chính.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tạm ứng viện phí cấp cứu cho trẻ bị xâm hại. Ảnh minh hoạ: UNICEF Việt Nam



Thực tế, nhiều nạn nhân bạo lực, xâm hại phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả, trong khi người gây hại chưa bồi thường, bỏ trốn hoặc chưa xác định được. Khoảng trống này khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế bị chậm trễ.

Nghị định cho phép tạm ứng chi phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em trong giai đoạn cấp cứu với các trường hợp bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe nhưng chưa thể bồi thường ngay. Nguyên tắc thực hiện là nhanh chóng, dễ tiếp cận, đúng đối tượng, nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời.

Đáng chú ý, cơ sở y tế phải cấp cứu ngay cả khi chưa nhận được khoản tạm ứng. Quy định này xóa bỏ rào cản tài chính trong cấp cứu, ưu tiên tuyệt đối tính mạng, sức khỏe trẻ em.

Chính sách cũng nhấn mạnh không kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, đồng thời mở rộng điều kiện hỗ trợ: Người gây hại thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đã chết; bỏ trốn; hoặc chưa xác định được danh tính.

Mức hỗ trợ căn cứ chi phí thực tế, tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở mỗi trường hợp. Thủ tục được rút gọn, nhiều trường hợp Quỹ phải phê duyệt, tạm ứng trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo số liệu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, giai đoạn 2021-2024 có 11.581 người chưa thành niên bị xâm hại trong các vụ án hình sự, trung bình hơn 2.500 trường hợp mỗi năm. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết hoàn thiện cơ chế hỗ trợ khẩn cấp.

Nghị định 131 không chỉ là quy định tài chính mà còn khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trong bảo vệ trẻ em, bảo đảm mọi nạn nhân được cứu chữa kịp thời, không bị bỏ lại phía sau vì khó khăn kinh phí.

Văn bản có hiệu lực từ ngày 25-5-2026, áp dụng từ ngân sách năm 2026, đồng thời cụ thể hóa quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên về hỗ trợ cấp cứu cho nạn nhân khi chưa thể bồi thường ngay.