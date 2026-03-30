Pháp luật

Gã đàn ông đốn mạt xâm hại trẻ tại phòng trọ

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ việc đau lòng chỉ bị phanh phui khi cháu bé kể lại vụ việc bị xâm hại với mẹ.

Ngày 30-3, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Hoàng Thoại (SN 1977; quê TPHCM) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Thoại từng có vợ nhưng đã ly hôn. Năm 2024, Thoại và H. sống chung với nhau như vợ chồng tại phường Tân Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TPHCM).

Chị H. có hai con riêng SN 2017 và SN 2020. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2025 đến ngày 6-5-2025, Thoại đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu bé SN 2017.

Lời tố cáo của trẻ thơ

Sự việc bắt đầu vào một buổi chiều giữa tháng 4-2025, sau khi đón hai cháu từ trường mầm non về nhà trọ, Thoại đã đã có hành vi dùng tay xâm hại bộ phận sinh dục của cháu.

Gã đàn ông đốn mạt xâm hại trẻ mầm non tại phòng trọ - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Lần thứ hai, chiều ngày 6-5-2025, sau khi đi uống rượu về, thấy cháu bé ở trong phòng trọ một mình, Thoại tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu và thực hiện hành vi xâm hại cháu.

Sau đó, cháu bé kể lại với mẹ rằng mình bị đau nên chị H. đưa cháu đến cơ quan công an tố cáo Thoại.

Về trách nhiệm dân sự, Thoại đã bồi thường cho gia đình cháu bé 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Mẹ ruột "phê" ma túy, chồng hờ xâm hại con gái

Mẹ ruột "phê" ma túy, chồng hờ xâm hại con gái

(NLĐO) - Bé gái 9 tuổi bị cha dượng xâm hại ngay khi mẹ đang phê ma túy.

Quen biết qua mạng xã hội, hai bé gái bị xâm hại tại nhà nghỉ

(NLĐO) – Quen biết qua mạng xã hội, 2 bé gái đã bị nhóm thanh thiếu niên rủ đi thuê phòng nhà nghỉ, sau đó bị xâm hại

Cảnh báo nguy cơ xâm hại, lừa đảo trẻ em dịp Tết

(NLĐO) – Nghỉ Tết là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nên tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu xâm hại, lừa đảo

trẻ em xâm hại hiếp dâm
