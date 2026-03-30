Gã đàn ông đốn mạt xâm hại trẻ tại phòng trọ

Ngày 30-3, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Hoàng Thoại (SN 1977; quê TPHCM) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Thoại từng có vợ nhưng đã ly hôn. Năm 2024, Thoại và H. sống chung với nhau như vợ chồng tại phường Tân Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TPHCM).

Chị H. có hai con riêng SN 2017 và SN 2020. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2025 đến ngày 6-5-2025, Thoại đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu bé SN 2017.

Lời tố cáo của trẻ thơ

Sự việc bắt đầu vào một buổi chiều giữa tháng 4-2025, sau khi đón hai cháu từ trường mầm non về nhà trọ, Thoại đã đã có hành vi dùng tay xâm hại bộ phận sinh dục của cháu.

Bị cáo tại toà

Lần thứ hai, chiều ngày 6-5-2025, sau khi đi uống rượu về, thấy cháu bé ở trong phòng trọ một mình, Thoại tiếp tục nảy sinh ý định giao cấu và thực hiện hành vi xâm hại cháu.

Sau đó, cháu bé kể lại với mẹ rằng mình bị đau nên chị H. đưa cháu đến cơ quan công an tố cáo Thoại.

Về trách nhiệm dân sự, Thoại đã bồi thường cho gia đình cháu bé 30 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

